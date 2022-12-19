Истерика Захаровой: в МИД РФ возмутились планами Греции передать Украине системы С-300

Дипломат пригрозила уничтожить всю военную технику, которую Греция предоставит Украине и посоветовала Афинам отказаться от "опасных замыслов".

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разразилась гневными комментариями по поводу планов Греции передать Украине системы противовоздушной обороны С-300ПМУ-1. По ее словам, такой шаг Афин является провокационным и враждебным. Комментарии Захаровой опубликованы на сайте российского МИД.

По мнению спикера дипломатического ведомства, решение Афин грубейшим образом нарушает положения российско-греческого соглашения о военном сотрудничестве, которое было подписано 30 октября 1995 года. Кроме того Греция якобы нарушает соглашение с РФ относительно поставок продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года, которое запрещает Греции реэкспорт поставленной Россией военной техники третьей стороне без согласия Москвы.

"Налицо также полное безразличие греческой стороны к международным ограничениям в сфере торговли оружием, не допускающим его экспорт в те регионы, где это может привести к нарушению международного гуманитарного права, способствовать обострению конфликтов", — заявила Захарова.

Представитель российского МИД также не упустила возможности в духе кремлевских нарративов возмутиться "накачиванием оружием Украины", которая, по убеждению Захаровой, "ведет преступную войну против мирного гражданского населения Донбасса, Запорожья и Херсонщины".

В заключение российский дипломат пригрозила уничтожением всей военной техники, направленной в Украину, и предупредила греческую сторону об ответственности.

"Ни у кого не должно быть сомнений, что вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена и уничтожена Вооруженными Силами Российской Федерации. Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов", — подчеркнула Захарова.

Ранее так называемый "вице-премьер правительства РК" Георгий Мурадов предостерег Грецию от передачи Украине зенитно-ракетных комплексов С-300. Мурадов считает, что этот шаг Афин — бессмысленная демонстрация враждебности в отношении РФ.

Мария Захарова 15 декабря возмутилась приездом заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса в освобожденный Херсон. По ее словам, этот визит носил провокационный и неприемлемый характер.