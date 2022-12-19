Істерика Захарової: у МЗС РФ обурилися планами Греції передати Україні системи С-300

Дипломатка пригрозила знищити всю військову техніку, яку Греція надасть Україні, та порадила Афінам відмовитись від "небезпечних задумів".

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Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова вибухнула гнівними коментарями щодо планів Греції передати Україні системи протиповітряної оборони С-300ПМУ-1. За її словами, такий крок Афін є провокаційним та ворожим. Коментарі Захарової опубліковано на сайті російського МЗС.

На думку речниці дипломатичного відомства, рішення Афін грубо порушує положення російсько-грецької угоди про військове співробітництво, яке підписане 30 жовтня 1995 року. Крім того, Греція нібито порушує угоду з РФ щодо поставок продукції військового призначення від 3 грудня 2013 року, яка забороняє Греції реекспорт поставленої Росією військової техніки третій стороні без згоди Москви.

"У наявності також повна байдужість грецької сторони до міжнародних обмежень у сфері торгівлі зброєю, яка не допускає її експорту в ті регіони, де це може призвести до порушення міжнародного гуманітарного права, сприяти загостренню конфліктів", — заявила Захарова.

Представниця російського МЗС також не прогавила можливості в дусі кремлівських наративів обуритися "накачуванням зброєю України", яка, на переконання Захарової, "веде злочинну війну проти мирного цивільного населення Донбасу, Запоріжжя та Херсонщини".

На закінчення російська дипломатка погрожує знищенням усієї військової техніки, спрямованої в Україну, і попередила грецьку сторону про відповідальність.

"Ні у кого не повинно бути сумнівів, що всю спрямовану Києву військову техніку буде своєчасно відстежено і знищено Збройними Силами Російської Федерації. Поки що не пізно, можна відмовитися від небезпечних задумів", — наголосила Захарова.

Раніше так званий "віцепрем'єр уряду РК" Георгій Мурадов застеріг Грецію від передачі Україні зенітно-ракетних комплексів С-300. Мурадов вважає, що цей крок Афін — безглузда демонстрація ворожості щодо РФ.

Марія Захарова 15 грудня обурилася приїздом заступника генерального секретаря ООН Мартіна Гріффітса до звільненого Херсона. За її словами, цей візит мав провокаційний та неприйнятний характер.