"Це неприйнятно": у Росії образилися на приїзд заступника генсека ООН Гріффітса у звільнений Херсон

Спікерка МЗС РФ Марія Захарова закликала голову організації Антоніу Гутерреша "покласти край таким діям своїх співробітників". Так званий "губернатор Херсонської області" Володимир Сальдо назвав візит Гріффітса "порушенням держкордону РФ".

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Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що візит заступника генерального секретаря ООН Мартіна Гріффітса до звільненого Херсона має "провокаційний і неприйнятний характер". Про це вона заявила на брифінгу у четвер, 15 грудня, передає агентство ТАСС.

"Приїзд Мартіна Гріффітса до російського Херсона та області, мешканці якої під час референдуму висловилися за входження до Російської Федерації і були прийняті до її складу, має свідомо провокаційний, а тому — неприйнятний характер", — прокоментувала речниця російського МЗС.

Як вважає Захарова, генсек ООН Антоніу Гутерреш має "покласти край" таким діям своїх співробітників гуманітарного блоку.

Російська дипломатка також наголосила, що міжнародна організація робить все для того, щоб уникнути "прямої та неупередженої оцінки" ситуації в Україні.

Раніше на візит представника ООН до деокупованого українського міста відреагував і так званий "губернатор Херсонської області" Володимир Сальдо. Російський ставленик, зокрема, сказав, що Гріффітс "порушив порядок перетину держкордону РФ".

"Начебто і представник шановної організації, а порушив порядок перетину державного кордону Російської Федерації. Це безсовісно, соромно та непристойно", — висловився колаборант.

Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс побував у Херсоні 13 грудня. Разом із ним до звільненого обласного центру приїхала і постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун. Гості прифронтового міста відвідали "Пункти незламності" та поспілкувалися з людьми у точках, де видають гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal розповіла, як українські партизани допомогли ЗСУ звільнити Херсон. Підпільники стежили за дорогами, що вели до міста, дивилися відео з вуличних камер, спрямованих на ключові перехрестя, та виїжджали на велосипедах у поля, щоб спостерігати за пересуванням російських військ.

Вчора, 14 грудня, ЗС РФ обстріляли центр Херсона та будівлю ОВА. Внаслідок ударів пошкоджено два поверхи. За даними Офісу генпрокурора України, 6 місцевих жителів отримали поранення.