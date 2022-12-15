"Без них армія нічого б не знала": WSJ розповів, як партизани допомогли ЗСУ звільнити Херсон

За словами журналістів, українські партизани координували свої дії за допомогою Telegram-каналів. Стеження за російськими військами стало для них небезпечною, але частиною життя на період окупації.

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Під час окупації Херсона російськими військами у місті діяло велике угруповання українських партизанів, яке займалося розвідкою для ЗСУ. Про це пише видання The Wall Street Journal.

За словами журналістів, партизани стежили за дорогами, що ведуть до міста, дивилися відео з вуличних камер, спрямованих на ключові перехрестя, та виїжджали на велосипедах у поля, щоби за російськими військами.

Видання пише, що партизани зробили за російськими окупантами частиною свого повсякденного життя, зігравши ключову роль у коригуваннях точних ударів, які змусили Москву вивести війська з правого берега Дніпра.

ЗСУ знищили базу окупантів

Журналісти повідомили, що під час окупації великий магазин електроніки служив російським військам як польовий шпиталь, казарми та склади для продовольства. Однак потім українські сили завдали удару по магазину, повністю знищивши його. Це була одна із численних атак, яку вдалося здійснити саме завдяки партизанам.

Так, повідомляється, що перед атакою невелика група місцевих українських активістів надсилала українським військовим фотографії місцеперебування росіян та координати зашифрованим Telegram-каналом.

Зазначається, що Telegram-канал було створено наступного дня після повномасштабного вторгнення Росії до України. Він називався "Ruzzians Go Home". За словами учасників, у групі було близько 20 людей. Після того, як Росія відключила українські мережеві підключення мобільного зв'язку, вони використовували російські SIM-картки та VPN для маскування свого трафіку.

Андрій, розвідник української бригади, який збирав інформацію від групи, сказав журналістам, що робота партизанів була "величезною допомогою".

"Ці люди бачать, як рухаються російські танки, вони бачать, куди солдати ходять обідати, де влаштовують вечірки, де стирають білизну, і діляться цією інформацією з нами. Без них наша армія нічого не знала б", — сказав він.

ФСБ полювала за партизанами у Херсоні

У матеріалі сказано, що ФСБ проводила обшуки у будинках тих, кого вважала партизанами. Багато людей було затримано. Видання пише, що 28 березня співробітники ФСБ прийшли додому до одного з членів та заарештували його. Незабаром після цього було заарештовано ще двох учасників групи Telegram. Учасники очистили свої журнали чату з тими, хто був затриманий, і запровадили нове правило: щоранку кожен учасник мав надсилати відео про себе вдома, щоб довести, що його не затримували. Будь-хто, хто не надішле відео, буде негайно видалено з групи.

За словами журналістів, попри те, що російські окупанти залишили Херсон, багато партизанів залишаються ув'язненими на окупованій території. Вони сподіваються на обмін військовополоненими та хочуть опинитися вдома.

Раніше Фокус писав, що у Зеленського озвучили втрати РФ від початку війни. Російська армія намагається поповнити втрати живою силою за рахунок мобілізації ув'язнених. Проте переломити хід війни коштом зеків у окупантів не вийде.

Ще нагадаємо, що в США звинуватили росіян у незаконному постачанні електроніки для ЗС РФ. Представники компаній, які опинилися під американськими санкціями, стверджують, що всі постачання були погоджені із Держдепом США.