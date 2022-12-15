"Без них армия ничего бы не знала": WSJ рассказал, как партизаны помогли ВСУ освободить Херсон

По словам журналистов, украинские партизаны координировали свои действия при помощи Telegram-каналов. Слежка за российскими войсками стала для них опасной, но частью жизни на период оккупации.

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Во время оккупации Херсона российским войсками в городе действовала большая группировка украинских партизан, которая занималась разведкой для ВСУ. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

По словам журналистов, партизаны следили за дорогами, ведущими в город, смотрели видео с уличных камер, направленных на ключевые перекрестки, и выезжали на велосипедах в поля, чтобы за российскими войсками.

Издание пишет, что партизаны сделали за российскими оккупантами частью своей повседневной жизни, сыграв ключевую роль в корректировках точных ударов, которые вынудили Москву вывести войска с правого берега Днепра.

ВСУ уничтожили базу оккупантов

Журналисты сообщили, что во время оккупации большой магазин электроники служил российским войскам в качестве полевого госпиталя, казарм и складов для продовольствия. Однако затем украинские силы нанесли удар по магазину, полностью уничтожив его. Это была одна из многочисленных атак, которую удалось осуществить именно благодаря партизанам.

Так, сообщается, что перед атакой небольшая группа местных украинских активистов отправляла украинским военным фотографии местонахождения и координаты россиян по зашифрованному Telegram-каналу.

Отмечается, что Telegram-канал был создан на следующий день после полномасштабного вторжения России в Украину. Он назывался "Ruzzians Go Home". По словам участников, в группе было около 20 человек. После того как Россия отключила украинские сетевые подключения, они использовали российские SIM-карты и VPN для маскировки своего трафика.

Андрей, разведчик украинской бригады, который собирал информацию от группы, сказал журналистам, что работа партизан была "огромной помощью".

"Эти люди видят, как движутся российские танки, они видят, куда солдаты ходят обедать, где устраивают вечеринки, где стирают белье, и делятся этой информацией с нами. Без них наша армия ничего бы не знала", — сказал он.

ФСБ охотилась за партизанами в Херсоне

В материале сказано, что ФСБ проводила обыски в домах тех, кого посчитала партизанами. Многие люди были задержаны. Издание пишет, что 28 марта сотрудники ФСБ пришли домой к одному из членов и арестовали его. Вскоре после этого были арестованы еще двое участников группы Telegram. Участники очистили свои журналы чата с теми, кто был задержан, и ввели новое правило: каждое утро каждый участник должен был отправлять видео о себе дома, чтобы доказать, что его не задерживали. Любой, кто не пришлет видео, будет немедленно удален из группы.

По словам журналистов, несмотря на то, что российские оккупанты оставили Херсон, многие партизаны остаются в заключении на оккупированной территории. Они надеются на обмен военнопленными и хотят оказаться дома.

Ранее Фокус писал, что у Зеленского озвучили потери РФ с начала войны. Российская армия пытается восполнить потери в живой силе за счет мобилизации заключенных. Однако переломить ход войны за счет зеков, отметил советник главы ОП, у оккупантов не выйдет.

Еще напомним, что в США обвинили россиян в незаконных поставках электроники для ВС РФ. Представители компаний, которые оказались под американскими санкциями, утверждают, что все поставки были согласованы с Госдепом США.