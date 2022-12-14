В США обвинили россиян в незаконных поставках электроники для ВС РФ, — ФБР

Представители компаний, которые оказались под американскими санкциями, утверждают, что все поставки были согласованы с Госдепом США.

Related video

Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило пятерых россиян, проживающих на территории США, в причастности к незаконным поставкам электроники для российской армии и разведслужб в обход санкций. В ведомстве утверждают, что реализация этих операций осуществлялась с помощью подставных компаний. Однако руководство этих компаний утверждает, что поставки были согласованы с Госдепом США. Об этом говорится в обвинительном заключении ФБР.

"Гражданам России Евгению Гринину, Алексею Ипполитову, Борису Лившицу, Светлане Скворцовой и Вадиму Конощенку были предъявлены обвинения в сговоре и других обвинениях, связанных с глобальной сетью закупок и отмывании денег от имени российского правительства", — говорится в документе.

Один из обвиняемых, предполагаемый сотрудник ФСБ Вадим Конощенок был задержан в Эстонии 6 декабря 2022 года и ожидает экстрадиции в США. Остальные фигуранты дела остаются на свободе, сообщили в ФБР. В случае признания их вины подсудимым грозит до 30 лет лишения свободы.

Правоохранители утверждают, что все эти лица были связаны с московскими компаниями Serniya Engineering и Sertal LLC, которые действуют под руководством российских спецслужб, закупая передовую электронику и сложное испытательное оборудование для российского военно-промышленного комплекса и сектора исследований и разработок. Речь идет об электронных компонентах, некоторые из которых могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, а также квантовых компьютеров и других военных разработок.

Отмечается, что эти две организации управляли сетью подставных фирм по всему миру, включая США, чтобы реализовать схему незаконных поставок, не бросая тени на причастность к этому российского правительства и не раскрывая конечных получателей.

В обвинительном акте также говорится, что Serniya Engineering сотрудничала с госкорпорацией "Ростех", "Росатомом", Министерством обороны РФ и различными подразделениями ФСБ, поэтому обе компании были включены в санкционные списки.

Комментарии Serniya Engineering

Вместе с тем руководитель Serniya Engineering Сергей Ершов утверждает, что все поставки, которые ФБР считает незаконными, были согласованы с Госдепартаментом США. Ершов подчеркивает, что его компания не имеет отношения к подобным поставкам "уже лет пять".

"Дело в том, что компания уже давным-давно под санкциями. Еще с апреля месяца. Те поставки американского оборудования, которые мы до этого делали, все были согласованы с Госдепом. Ни одна поправка мимо Госдепа не прошла: все они были согласованы", — заявил Ершов.

По его словам, ФБР выдвинуло эти обвинения, так как США пытается пополнить свой обменный фонд для последующего обмена граждан США, после успешной сделки Москвы и Вашингтона в отношении россиянина Виктора Бута.

Важно

В обход санкций: Россия продолжает покупать американские микрочипы – СМИ

Напомним, президент РФ Владимир Путин раскрыл подробности обмена российского торговца оружием Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую задержали в аэропорту Москвы за попытку ввезти наркотики. По его словам, в переговорном процессе активно участвовали спецслужбы двух стран, контакты между которыми продолжаются.