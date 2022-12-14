У США звинуватили росіян у незаконному постачанні електроніки для ЗС РФ, — ФБР

Представники компаній, які опинилися під американськими санкціями, стверджують, що всі постачання були погоджені з Держдепом США.

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Федеральне бюро розслідувань (ФБР) звинуватило п'ятьох росіян, які проживають на території США, у причетності до незаконних постачань електроніки для російської армії та розвідслужб в обхід санкцій. У відомстві стверджують, що реалізація цих операцій здійснювалася за допомогою підставних компаній. Проте керівництво цих компаній стверджує, що постачання було погоджено з Держдепом США. Про це йдеться у звинувачувальному висновку ФБР.

"Громадянам Росії Євгену Гриніну, Олексію Іпполітову, Борису Лівшіцю, Світлані Скворцовій та Вадиму Конощенку було пред'явлено звинувачення у змові й інших звинуваченнях, пов'язаних із глобальною мережею закупівель та відмивання грошей від імені російського уряду", — йдеться у документі.

Один з обвинувачених, гаданий співробітник ФСБ Вадим Конощенок був затриманий в Естонії 6 грудня 2022 року і чекає на екстрадицію у США. Інші фігуранти справи залишаються на волі, повідомили в ФБР. У разі визнання їхньої провини підсудним загрожує до 30 років позбавлення волі.

Правоохоронці стверджують, що всі ці особи були пов'язані з московськими компаніями Serniya Engineering та Sertal LLC, які діють під керівництвом російських спецслужб, закуповуючи передову електроніку та складне випробувальне обладнання для російського військово-промислового комплексу та сектору досліджень та розробок. Йдеться про електронні компоненти, деякі з яких можуть бути використані під час розробки ядерної та гіперзвукової зброї, а також квантових комп'ютерів та інших військових розробок.

Зазначається, що ці дві організації керували мережею підставних фірм у всьому світі, враховуючи США, щоб реалізувати схему незаконних поставок, не кидаючи тіні на причетність до цього російського уряду та не розкриваючи кінцевих одержувачів.

В обвинувальному акті також йдеться, що Serniya Engineering співпрацювала з держкорпорацією "Ростех", "Росатомом", Міністерством оборони РФ та різними підрозділами ФСБ, тому обидві компанії були додані до списків санкцій.

Коментарі Serniya Engineering

Водночас, керівник Serniya Engineering Сергій Єршов стверджує, що всі поставки, які ФБР вважає незаконними, були узгоджені з Держдепартаментом США. Єршов наголошує, що його компанія не має стосунку до подібних поставок "уже років п'ять".

"Справа в тому, що компанія вже давним-давно під санкціями. Ще з квітня. Ті поставки американського обладнання, які ми до цього робили, усі були узгоджені з Держдепом. Жодна поправка повз Держдеп не пройшла: всі вони були узгоджені", — заявив Єршов.

За його словами, ФБР висунула ці звинувачення, оскільки США намагається поповнити свій обмінний фонд для подальшого обміну громадян США після успішної угоди Москви і Вашингтона щодо росіянина Віктора Бута.

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