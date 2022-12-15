"Это неприемлемо": в России обиделись на приезд замгенсека ООН Гриффитса в освобожденный Херсон

Спикер МИД РФ Мария Захарова призвала главу организации Антониу Гутерриша "положить конец таким действиям своих сотрудников". Так называемый "губернатор Херсонской области" Владимир Сальдо назвал визит Гриффитса "нарушением госграницы РФ".

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что визит заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса в освобожденный Херсон носит "провокационный и неприемлемый характер". Об этом она заявила на брифинге в четверг, 15 декабря, передает агентство ТАСС.

"Приезд Мартина Гриффитса в российский Херсон и область, жители которой в ходе референдума высказались за вхождение в Российскую Федерацию и были приняты в ее состав, носит заведомо провокационный, а потому — неприемлемый характер", — прокомментировала спикер российского МИДа.

Как считает Захарова, генсек ООН Антониу Гутерриш должен "положить конец" таким действиям своих сотрудников гуманитарного блока.

Российский дипломат также подчеркнула, что международная организация делает все для того, чтобы уйти от "прямой и беспристрастной оценки" ситуации в Украине.

Ранее на визит представителя ООН в деоккупированный украинский город отреагировал и так называемый "губернатор Херсонской области" Владимир Сальдо. Российский ставленник, в частности, сказал, что Гриффитс "нарушил порядок пересечения госграницы РФ".

"Вроде бы и представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это бессовестно, стыдно и неприлично", — высказался коллаборант.

Заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс побывал в Херсоне 13 декабря. Вместе с ним в освобожденный областной центр приехала и постоянная координатор системы ООН в Украине Дениз Браун. Гости прифронтового города посетили "Пункты несокрушимости" и пообщались с людьми в точках, где выдают гуманитарную помощь.

Напомним, издание The Wall Street Journal рассказала, как украинские партизаны помогли ВСУ освободить Херсон. Подпольщики следили за дорогами, ведущими в город, смотрели видео с уличных камер, направленных на ключевые перекрестки, и выезжали на велосипедах в поля, чтобы наблюдать за передвижением российских войск.

Вчера, 14 декабря, ВС РФ обстреляли центр Херсона и здание ОВА. В результате ударов повреждено два этажа. По данным Офиса генпрокурора Украины, 6 местных жителей получили ранения.