Після ударів по Одесі: Греція може передати Україні ЗРК С-300, – ЗМІ

За даними журналістів, на заміну радянських комплексів Греція може отримати американську батарею Patriot.

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Під час візиту премʼєр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса в Одесу пролунали вибухи. Після цього зʼявилась інформація, що Україні передадуть зенітно-ракетні комплекси С-300. Про це повідомляє грецьке видання Ekathimerini.

Греція розглядає можливість постачання в Україну ЗРК С-300, які знаходяться на острові Кріт. Раніше країна відмовлялась від постачань, бо вони не хотіли дратувати Росію і США відмовлялись передати на заміну радянських систем сучасні Patriot.

Стверджується, що останнім часом було багато розмов щодо заміни грецьких наявних систем на сучасні американські. Вибух російської ракети під час візиту Кіріакоса Міцотакіса під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським змусив Грецію менше думати про застереження Росії.

Деякі політики все ще сумніваються щодо постачання С-300 Україні через візит Зеленського в Туреччину, яка пропонує своє посередництво у мирних переговорах з Росією. В будь-якому випадку, вікно можливостей для постачання С-300 швидко закривається, бо система вже майже застаріла, пишуть автори.

Отримання системи Patriot допомогло б Греції модернізувати свою оборону на східних островах Егейського моря, на невеликій відстані від Туреччини.

Нагадаємо, 1 лютого Держдеп заявив, що Туреччина не отримає F-35 допоки не відмовиться від російських ЗРК С-300 і С-400.

В грудня 2022 у РФ заявили, що Афіни мають відмовитись від "небезпечних задумів" постачання ЗРК С-300 Україні.