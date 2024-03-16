Задействовали ZS-88: россияне проводили психологические операции под Авдеевкой, — Forbes (видео)

По оценкам журналистов, в плену в РФ всего 4000 украинских военнопленных — сравнительно немного, учитывая, что под ружье поставлен миллион человек. Издание предполагает, что украинцы готовы сражаться до конца, отбрасывая предложения поднять "белый флаг".

В середине февраля, когда четырехмесячная битва за Авдеевку достигла пика, российские войска, которые прежде полагались на корректируемые бомбы, артиллерию и "мясные штурмы", попробовали другой подход. Об этом сообщает Forbes.

К разрушенному городу привезли машину для психологических операций ЗС-88 с динамиками, для воздействия на украинские войска, предположительно, из 110-й механизированной бригады.

"Сопротивление бесполезно", — звучало из громкоговорителей ЗС-88 — варианта колесной боевой машины БТР-80.

Авдеевский громкоговоритель, видимо, не сработал. Россияне захватили около 200 украинцев в Авдеевке и окрестностях, но не потому, что украинцы бросили оружие и размахивали белыми флагами.

Техника с громкоговорителем

110-й бригаде не хватило боеприпасов. Защитники отступили под прикрытием элитной 3-й штурмовой бригады, нескольких солдат захватили наступающие россияне и казнили. Это может помочь объяснить, почему бойцы ВСУ так упорно игнорировали призывы ЗС-88.

По словам офицеров ВВС США Фрэнка Гольдштейна и Дэниела Якобовица, успешные психологические операции, такие как трансляции по радио и распространение листовок в Кувейте и Ираке в 1991 году, которые помогли убедить около 100 000 иракских солдат сдаться, зависят от гуманных действий команд, работающих с пленными, чего нельзя сказать о действиях россиян, отмечают журналисты.

Этим, возможно, объясняется, почему в плену в РФ всего 4000 украинских военнопленных — сравнительно небольшое число, учитывая, что под ружье поставлен миллион украинцев, и сотни тысяч находятся на передовой.

Украина, со своей стороны, удерживает "тысячи" россиян из российских сил на передовой, насчитывающих около полумиллиона. Они содержатся в учреждениях тюремного типа, куда время от времени пускают репортеров, и где одна из основных жалоб — мало соленая еда.

По оценкам Forbes, больше 400 000 россиян и 200 000 украинцев были убиты или получили ранения в Украине. Если подсчитать количество пленных, которыми обменялись обе стороны, получится, что на каждые 100 потерь приходится около двух военнопленных.

Во Второй мировой больше 130 000 американцев стали военнопленными, около 1,1 млн были убиты или ранены. То есть на каждые восемь раненых приходился один военнопленный.

Когда сдача в плен означает смерть, солдаты, скорее, выберут сражение. Таким образом, экипаж ЗС-88 под Авдеевкой, вероятно, зря терял время и рисковал жизнью. Силы обороны Украины вывели из строя и, судя по всему, захватили как минимум один из таких громкоговорителей.

Напомним, что в Великобритании рассказали о последствиях и потерях в войне для россиян: добавились 500 тысяч инвалидов.

Также сообщалось, что после удара по Одессе в больнице скончался еще один сотрудник ГСЧС.