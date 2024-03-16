Плюс 500 тысяч инвалидов: в Британии рассказали о последствиях и потерях в войне в Украине

По состоянию на 2022 год в РФ насчитывалось 1,67 миллионов мужчин с инвалидностью в возрасте от 31 до 59 лет. В 2023 году эта цифра выросла на 30%, рассказали в британской разведке.

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В Российской Федерации возросло количество мужчин в возрасте от 31 до 59 лет с инвалидностью. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

Оборонное ведомство Британии со ссылкой на материал медиа "Верстка", которое проанализировало данные ПФ и Фонда социального страхования РФ, заявило, что в течение 2022-2023 годах рекордно возросло количество российских мужчин с инвалидностью за восемь лет доступных данных.

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"В 2022 году официально в России насчитывалось 1,67 миллиона мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет. В 2023 году эта цифра выросла на 507 тысяч или на 30%", — говорится в сообщении.

По информации российских демографов, увеличение количества мужчин с инвалидностью может быть связано с военной службой. В британской разведке рассказали, что большинство из 355 тысяч российских потерь, которые понесли ВС РФ в войне в Украине, составляют раненые военные.

В Минобороны Британии отметили, что среднесуточное количество потерь россиян с начала наступления, осенью 2023 года, выросло до 983 человек в день (февраль 2024 года) — самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения.

"Рекордный рост количества мужчин-инвалидов в возрасте 31-59 лет и раненых существенно скажется на медицинских и социальных службах России", — добавили в Британии.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 5 марта рассказали, что Россия скрыла данные о получателях услуг соцподдержки в 2022 году для того, чтобы замаскировать потери в войне.

15 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия потеряла более 350 тысяч военных в войне в Украине. По его словам, россияне платят высокую цену за незначительные достижения.