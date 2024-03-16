"За Одессу!": в ГПСУ показали, какой "сюрприз" подготовили для оккупантов после обстрела (видео)

Жертвами российской атаки стал 21 человек, еще более 70 человек получили ранения. Украинские пограничники продемонстрировали свой ответ врагу на передовой.

15 марта среди дня ВС РФ нанесли ракетные удары по Одессе. В Государственной пограничной службе Украины 16 сентября показали, какой ответ подготовили для российских оккупантов.

"За Одессу!", — написал черным маркером на мине пограничник.

Пресс-служба опубликовала кадры пуска "снаряда мести" по врагу.

Обстрел Одессы 15 марта: актуальные данные по жертвам и пострадавшим

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что вместе с главой Нацполиции Иваном Выговским и главой Одесской ОВА Олегом Кипером 16 марта почтил память погибших.

"Враг прицельно ударил именно по гражданской инфраструктуре: магазины, автосервис, жилые дома — вот что стало целью террористов. Но и на этом россияне не остановились — цинично нанесли повторный удар", — подчеркнул он.

По состоянию на 16 марта известно о более 70 раненых и 21 погибшем, среди которых есть спасатели, правоохранители, медики и обычные прохожие. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

"Есть люди с тяжелыми травмами, врачи борются за их жизни. Кроме того, работают психологи и психиатры, чтобы помочь пострадавшим пройти через эту травму", — рассказал Клименко.

Полиция и СБУ зафиксировали преступление РФ, чтобы привлечь страну-агрессора к ответственности в Международном суде.

Напомним, в ГПСУ информировали, что спасатели выехали на место ракетного удара, чтобы погасить пожар и искать людей под завалами. Когда началась работа, по месту удара прилетела еще одна ракета.

Обстрел Одессы прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал, что Силы обороны "обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали нашу справедливую реакцию".