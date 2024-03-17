Захватили админздание: повстанцы заявили, что зашли в еще один поселок под Белгородом (фото)

В качестве подтверждения бойцы опубликовали снимок с таблицей со здания администрации Горьковского. В Минобороны РФ ситуацию пока не комментируют.

Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковский на территории РФ и захватили здание местной администрации. Об этом в своем телеграмм-канале сообщили представители "Сибирского батальона".

На опубликованном фото бойцы стоят с табличкой администрации и на российском флаге. Где именно сделан снимок, неизвестно, поскольку ничего, кроме людей и деревьев на заднам фоне, не рассмотреть.

Горьковский расположен в Грайворонском райрне на западе Белгородской области, в юго-восточной части Грайворонского района. По состоянию на 1 марта 2024 численность постоянного населения поселка составляла 413 человек.

На освобождения населенного пункта уже отреагировала Википедия, где сказано, что с 17 марта 2024 года она находится под контролем батальона "Сибирь".

В Википедии уже появилось интересное уточнение Фото: скрин

В российском Минобороны заявление повстанцев пока что никак не проккоментировали.

Накануне бойцы "Русского добровольческого корпуса", Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" публично обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Они назвали президентские выборы в России "полным фарсом", ради которого народ загоняют на избирательные участки "под бомбы и артиллерийские снаряды", и позвали главу Кремля "на разговор".

Кроме того, "РДК позвали на разговор и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Они захватили в плен 25 российских военнослужащих и нескольких из них готовы их отдать.

Ранее Фокус писал, что РДК предупредил россиян о новых атаках и порекомендовал эвакуироваться жителям населенных пунктов, которые стали зоной боевых действий..