Пленили 25 оккупантов, остальных — ликвидировали: РДК предложил губернатору забрать живых (видео)

Пленные россияне опровергли сообщения Минобороны о "зачистке" приграничных областей от бойцов РДК. По словам одного из военных ВС РФ, он не видел ликвидированных добровольцев.

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Бойцы "Российского добровольческого корпуса" пленили военных Вооруженных сил Российской Федерации в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе РДК в Telegram.

Российские добровольцы отметили, что сообщение Министерства обороны РФ о якобы уничтожении РДК в полном составе — ложь.

"Ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях продолжается и вот подтверждение — новая партия пленных из числа ВС РФ", — говорится в сообщении.

В пресс-службе РДК опубликовали видео с пленным ВС РФ, который опроверг сообщения оборонного ведомства об уничтожении российских добровольцев. Вместо этого он отметил, что вообще не видел убитых бойцов РДК.

Кроме этого, пленный рассказал, что он с побратимами был атакован российскими добровольцами, никто, кроме него, не выжил. Он считает, что на других участках региона в плен могли попасть и другие россияне.

В РДК подсчитали количество российских пленных, в частности их оказалось 25. Добровольцы пригласили губернатора региона Вячеслава Гладкова встретиться, пообщаться и забрать нескольких пленных.

Российское издание Astra сообщило, что бойцы РДК опубликовали видео с военным РФ Алексеем Колотовым. Его мать подтвердила, что парень в плену.

"Мне второй сын позвонил, сейчас мы пытаемся дозвониться до невестки, узнать", — сказала мать Колотова.

Она рассказала, что Алексей контрактник, служил в Белгородской области. У него закончился срок контракта в прошлом году, однако его не отпустили из армии.

Напомним, 15 марта ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий заявил, что рейд РДК на территории Белгородской области имеет политическую подоплеку. Он считает, что если бы цель была зайти диверсионными группами — это делалось бы по-тихому.

В тот же день президент России Владимир Путин сообщил, что Украина хочет сорвать выборы, а потому якобы наносит удары по населенным пунктам. По его словам, ПВО отражает 95% атак.