Украинские беспилотники атаковали НПЗ на Кубани, – источники Фокуса (видео)

В результате атаки повреждены атмосферные колоны завода, которые и были целью. Местные власти сообщают об одном раненом сотруднике, а также о погибшем.

Атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие-заводы продолдается. Как сообщил источник Фокуса, в ночь на 17 марта СБУ совсемтно с Силами беспилотных систем ВСУ отработали дронами по Словянскому НПЗ в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае.

"Уже можно говорит об успешном результате – зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колон, которые и были основной целью", – заявил источник в СБУ.

Таким образом Служба безопасности продолжает реализацию стратегии, направленной на подрыв экономического потенциала страны-агрессора, которая на нефти зарабатывает деньги и тратит их на войну с Украиной.

Телеграмм-канал ASTRA информирует, что из-за атаки на завод один человек умер. Правда, причиной смерти стали не ранения, а сердечный приступ, и на данный момент жителям города угрозы нет. Ранее глава Славянского района Роман Синяговский проинформировал, что работники завода были эвакуированы, однако ранен один из сотрудников.

"На территории завода в Славянске-на-Кубани наблюдается локальное горение. На месте происшествия работают оперативные службы. Основная площадь возгорания уже ликвидирована. По оперативным данным пострадал один из работников предприятия. Идет заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", — пишет ASTRA.

Фото: скрин

РосСМИ и телеграмм-каналы сообщили, что атака произошла около трех часов ночи, дроны "нейтрализованы", а на ликвидацию возгорания, которое случилось после падения одного из БПЛА, задействовали 83 человека и 25 единиц техники.

Российские СМИ пишут о нейтрализации пожара Фото: скрин

Судя по кадрам, опубликованным в сети, одним возгоранием дело не обошлось.

Фото: Google Maps

За последние несколько недель украинскими спецслужбами было атаковано 12 нефтеперерабатывающих заводов в России.

Ранее Фокус писал, что дроны СБУ атаковали три российских НПЗ в Самарской области. Также атаке подвергся Калужский НПЗ.