По словам военно-политический обозревателя Александра Коваленко, бойцы смогут создать демилитаризованную зону на территории России.

Российские добровольцы проводят военную операцию на территории РФ. Они могут иметь значительные результаты для Украины. Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии изданию "24 Канал".

По его словам, первые последствия бойцов уже можно увидеть даже на фронте. Однако в долгосрочной перспективе захваченные населенные пункты в Курской и Белгородской областях могут быть предметом демилитаризации.

В пограничных регионах России продолжаются интенсивные боевые действия. Российские добровольцы уже достигли значительных успехов, включая уничтожение складов боеприпасов, захват нескольких населенных пунктов и захват в плен военнослужащих Вооруженных Сил России.

"Эти события отвлекают внимание российского командования, которое не может контролировать границу с Украиной. Поэтому они вынуждены для усиления использовать группу войск "Запад", которая действует на Купянском направлении, и группу войск "Центр", которая действует на Лиманском направлении", – пояснил Александр Коваленко.

Таким образом, планы России не осуществились как задумывалось, что приводит к перераспределению военных подразделений с фронта к границам. Это в свою очередь влияет на возможность российских сил полностью сконцентрировать свои усилия на направлениях в Лиманском и Купянском районах.

"Сейчас на границах России создают серую зону. Год назад мы наблюдали за тем, как на левобережье Херсонщины появлялись серые зоны, а затем и плацдарм, который до сих пор контролируют Силы обороны. Такая же ситуация может произойти и на территории России. Сначала Теткино может оказаться в серой зоне, а потом события там могут развиться, как в Крынках", – подчеркнул Коваленко.

К Теткино возможно присоединение Грайворона или, например, Шебекино. По мнению военного аналитика, такие действия могут послужить основой для создания будущей демилитаризованной зоны на территории России.

Что известно про успехи российских добровольцев

Напомним, что 17 марта подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковский на территории РФ и захватили здание местной администрации.

А ранее РДК позвали на разговор и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Они захватили в плен 25 российских военнослужащих и нескольких из них готовы их отдать.

15 марта бойцы разведгруппы "Русского добровольческого корпуса" показали работу в тылу врага в Белгородской области РФ. Добровольцы сняли обстановку и показали своих бойцов из разведгруппы.