Россия глушит GPS в Европе: где ВС РФ расположили системы РЭБ (карта)

OSINT-аналитики отмечают, что от действия российских систем РЭБ страдают как гражданские самолеты, как и военные воздушные суда. Это электронное воздействие может стать самым сильным, начиная с декабря 2023 года, когда Россия атаковала мобильные сети Украины.

Системы РЭБ в Калининграде продолжают работать на полную мощность и охватывают все больше территорий. Об этом заявил OSINT-аналитик Markus Jonsson, написав соответсвующий пост на своей странице в социальной сети Х (ранее — Twitter).

По его словам, по меньшей мере, в 873 самолетах не работало навигационное оборудование. Каждый из них — пассажирский самолет, заполненный гражданскими. Так, Ryanairs SP-RKS находился без GPS в течение как минимум 2 часов в районе Вильнюса.

Кроме того среди самолетов, которые страдают от активного действия российских систем РЭБ, оказались и некоторые военные воздушные суда.

Сам аналитик также сделал предположение, что влияние российских РЭБ на иностранные самолеты вполне может стать наиболее разрушительной электронной атакой сто стороны РФ, начиная с декабря 2023 года.

Отметим, в начале марта мы писали о том, что Россия глушит GPS-сигнал в Польше. 1 марта сервис GPSJAM зафиксировал помехи сигнала GPS над большей частью Польши, над Балтийским морем и частично над Германией со Швецией. Вероятной причиной может быть комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", который россияне уже испытали ранее в Калининградской области.

Напомним, 19 января в ISW писали, что РФ начала гибридную войну в Польше и Балтийском регионе из-за блокировки сигнала GPS. Данные GPSJAM также демонстрируют такие же высокие уровни помех GPS в южной части Балтийского моря и северо-западной и центральной Польше между 25-27 декабря 2023 года и 10 января 2024 года.