От Финляндии и Черного моря: Эстония обвиняет Россию в попытках глушить GPS

Для радиоэлектронной борьбы российские захватчики могут использовать ряд возможностей, включая подавление функциональных особенностей ракет и дронов в Украине.

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Россия осуществляла меры по подавлению GPS в Европе. Об этом сообщил Мартин Херем, командующий Силами обороны Эстонии, информирует Bloomberg.

Он отметил, что именно Кремль стоит за нарушением сигналов глобальной системы позиционирования, когда в Балтийском регионе с прошлого года усилились помехи спутниковым навигационным системам. Особая тенденция была зарегистрирована в этом месяце на территории от Финляндии до Польши и Черноморского региона.

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"Кто-то является причиной этого и мы думаем, что это Россия", — сказал Херем.

Москва, возможно, по его словам, проводит военные игры, поскольку считает, что есть риски будущего потенциального конфликта с НАТО. Россия имеет опыт подавления сигналов GPS в Северной Европе. Для радиоэлектронной борьбы российские захватчики могут использовать ряд возможностей для радиоэлектронной борьбы, включая подавление функциональных особенностей ракет и дронов в Украине.

"Я думаю, они учатся и тестируют", — подчеркнул он.

Кремль также активизировал деятельность по созданию препятствий в Санкт-Петербурге и Москве, чтобы предотвратить потенциальные атаки БПЛА из Украины. Эстонский командующий заявил, что соответствующие препятствия могут осуществляться с кораблей в Балтийском море. В декабре в польской авиации предупредили пилотов относительно сбоев, а официальные лица Финляндии и Швеции ранее в этом месяце заявили, что они расследуют этот вопрос.

РЭБ РФ и влияние на Балтике

В ISW 19 января сообщили, что РФ начала гибридную войну в Польше и Балтийском регионе. РЭБ блокировали сигнал GPS.

Министерство обороны России ранее подтверждало, что его подразделения радиоэлектронной борьбы в Калининграде российском анклаве на Балтийском море между Польшей и Литвой, проводили учения по нарушению радио- и спутниковых сигналов.

Напомним, 29 января в Foreign Affairs оценили результаты контрнаступления ВСУ в 2023 году. По мнению аналитиков, даже у армии США могло бы не хватить сил преодолеть оборонительные позиции войск РФ в Украине.