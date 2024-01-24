Украинская РЭБ смогла "нейтрализовать" 20 из 21 средства нападения во время ракетной атаки, — ВВС

Командование ВСУ впервые заявило, что смогло "нейтрализовать" два десятка российских ракет не средствами ПВО, а РЭБ. Западные аналитики говорят о "переломном моменте" в вопросе защиты неба Украины.

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В ночь на 13 января ВС РФ осуществили массированную ракетную атаку по территории Украины. Было выпущено более 40 ракет, в том числе 18 крылатых, 6 управляемых авиационных ракет и 6 аэробаллистических "Кинжалов". Половину из них, как отчитались в Генштабе ВСУ, сбили силы ПВО. Что произошло с остальными российскими ракетами, пишет ВВС.

Как пишет издание, статистические данные свидетельствовали о том, что Силам обороны удалось сбить лишь 21 ракету. Этот результат выглядел, как не слишком высокий, но впоследствии стало известно, что 20 ракет не долетели до целей в результате работы РЭБ.

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Не все 20 ракет, которые не перехватила украинская ПВО, долетели до целей, — Игнат

"На более чем 20 было влияние средств РЭБ непосредственно. А также, как уже отмечалось, есть и некачественные, возможно, ракеты, которые могут просто не долетать до своих целей и падать в поле", — пояснил представитель командования ПС Юрий Игнат.

ВВС отмечает, что это впервые Украина публично заявила о таком удачном способе противодействия российским ракетам.

Американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) назвал это "изменением" возможностей украинского РЭБа. В ISW указывают, что ранее возможности радиоэлектронной борьбы использовали для вывода из строя российских беспилотников, но не ракет.

"Это качественно новый подход в борьбе с врагом, который заключается в том, чтобы не тратить дорогие ракеты зенитно-ракетных комплексов, а применять РЭБ. Это теперь позволяет влиять не только на "Шахеды", но и на ракеты", — объясняет ВВС Украина бывший заместитель начальника генштаба ВСУ по вопросам ПВО, генерал Игорь Романенко.

Что такое РЭБ?

РЭБ с помощью электромагнитного излучения и радиосигналов способна повлиять на устройства противника. Ее задача не только обнаружить, подавить эти устройства, но и защитить собственные войска.

Средства РЭБ могут работать в активном (генерируя собственное излучение) или в пассивном (отражая излучение вражеского объекта) режиме.

Напомним, что мобильные группы успешно отработали по воздушным целям противника в Северной операционной зоне. На севере Силы обороны уничтожили одну из вражеских ракет с помощью пулемета.

Ранее сообщалось, что Польша поднимала в воздух авиацию во время ракетных ударов ВС РФ по Украине. По данным ВС Польши, на фоне масштабного обстрела были начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства страны.