ВС РФ обстреляли Харьковскую область: ударили по пункту "скорой", есть раненые, — ОВА (фото)

Фельдшер и водитель получили ранения в результате ракетного обстрела по Бугаевке. Еще одна женщина пострадала в Купянском районе, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

В воскресенье, 17 марта, российские оккупанты обстреляли временный пункт расположения скорой медицинской помощи в селе Бугаевка Чугуевского района на Харьковщине. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, 36-летний фельдшер и 56-летний водитель скорой получили ранения. Им оказывают помощь в больнице в Харькове.

"Вражеский обстрел села Бугаевка Волчанской громады произошел сегодня, в 9:15", — написал Синегубов.

Он добавил, что в селе поврежден одноэтажный дом, где были медицинские работники, а также здания рядом и две кареты скорой помощи.

Последствия обстрела Бугаевки Фото: Олег Синегубов / Telegram

Последствия обстрела Бугаевки Фото: Олег Синегубов / Telegram

Фото: Харьковская областная прокуратура

По предварительным данным, по Бугаевке россияне ударили ракетой типа С-300, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Кроме этого, в 9:00 Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли поселок Ковшаровка Купянского района.

"Пострадала 62-летняя женщина, у нее острая реакция на стресс. Повреждены жилые дома и учебное заведение. Предварительно, обстрелы велись из артиллерии и РСЗО", — добавили в прокуратуре.

Нанесли авиаудар российские оккупанты и по поселку Золочев Богодуховского района. Там поврежден один жилой дом. По предварительным данным, враг ударил КАБ-250. Обошлось без пострадавших.

Органы прокуратуры начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

ВС РФ обстреляли Купянский и Богодуховский районы Фото: Харьковская областная прокуратура

ВС РФ обстреляли Купянский и Богодуховский районы Фото: Харьковская областная прокуратура

ВС РФ обстреляли Купянский и Богодуховский районы Фото: Харьковская областная прокуратура

ВС РФ обстреляли Купянский и Богодуховский районы Фото: Харьковская областная прокуратура

ВС РФ обстреляли Купянский и Богодуховский районы Фото: Харьковская областная прокуратура

ВС РФ обстреляли Купянский и Богодуховский районы Фото: Харьковская областная прокуратура

ВС РФ обстреляли Купянский и Богодуховский районы Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, 17 марта Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. По предварительным данным, ВС РФ выпустили две ракеты "Искандер" из Евпатории.

Жертвами ракетной атаки по Одессе стал 21 человек. Еще более 70 человек получили ранения. Глава Одесской ОГА Олег Кипер обстрел города 15 марта назвал самым масштабным терактом со стороны российских оккупантов.