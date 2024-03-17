Коррупционный оборот на 50 миллиардов: СМИ раскрыли теневые механизмы в Минобороны

Коррупция в сфере военных закупок достигает огромных размеров. Основные проблемы наблюдаются в закупках продовольствия для военных, где цены в два и более раз превышают рыночные. Тендеры часто выигрывают непонятные поставщики-посредники, отследить расход денег практически невозможно.

Коррупционная составляющая в закупках для Вооруженных сил Украины может достигать 25-30%. Общий оборот доходит почти до 50 миллиардов гривен, сказано в расследовании издания Kyiv Post.

Журналист-расследователь Юрий Николов в разговоре с журналистами отметил, что как минимум 10 миллиардов гривен (250 миллионов долларов) были потрачены неправомерно или переплачены из-за завышенных цен.

Издание детально анализирует план закупок продовольствия Минобороны, составленный в декабре 2023 года. Оптовая цена мяса в нем два раза превышала цены на рынках и в супермаркетах. Цену овощей чиновники подняли на 20%.

"Контролирующие организации не могут проверить контракты на закупки для армии, что оставляет широкий простор для коррупции. Государство объявляет тендеры для фирм-поставщиков. Затем поставщики закупают у производителей продукцию и поставляют ее в воинские части", — говорится в материале.

Посредники и непонятные тендеры: как работают схемы в Минобороны

Авторы выделяют три аспекта, которые создают плодородную почву для коррупции в Минобороны Украины:

1) Суточная норма еды, которая на сегодня равна 109 гривен на одного военнослужащего. Это помогает командованию части рассчитать, сколько продуктов надо купить, но никто не может контролировать, что на эту сумму денег в итоге купят.

"Мясо может стоить 80 гривен, а каша – 30. А это может быть 100 гривен за кашу и 10 за мясо. Могут быть и самые дешевые колбасы с овощами", — рассказал СМИ на условиях анонимности один из офицеров.

2) Отсутствие контроля. Система построена так, что реальные потребности воинского подразделения известны лишь сотрудникам отдела снабжения этого подразделения компании-поставщика. Контролирующие органы не знают реальные потребности — у них нет соответствующих списков. А посторонних, в том числе журналистов, в воинскую часть не пускают.

"У нас парадоксальная ситуация: реальные нужды военных знают только те, кто "в курсе", — объясняет Юрий Николов.

Источники издания говорят, что "откат" на одном килограмм продуктов может составить до 5 гривен. А потребление в ВСУ измеряется сотнями тонн в день. Отсутствие четко определенных требований отпугивает ритейлеров от участия в тендерах. Один из представителей крупной сети супермаркетов рассказал газете, что большая часть вопросов возникает из-за того, что не совсем понятно, что, кому и куда поставляется.

"Пока система не станет прозрачной, риск коррупции сохранится. Крупные сети не будут рисковать участвовать в тендерах, которые находятся в руках сомнительных фирм-посредников", — указывают авторы.

3) Единый каталог продукции для армии. Украина давно перешла на каталог НАТО с более чем 400 наименованиями продуктов питания для военных.

В список продуктов входят мед, сладости и даже осетрина. Но только компания, поставляющая все эти сотни наименований, может поставлять продукты питания военным, что способствует созданию коррупционных схем с участием посредников.

Производитель мяса не может поставлять ВСУ овощами, а производитель хлеба — сладости или воду. Ключевые возможности оказываются в руках фирм-посредников, которые ничего не производят, а просто выступают связующим звеном между производителем и солдатами.

"Производители отдают продукцию поставщикам Минобороны за бесценок, а посредники получают до 187 процентов прибыли", — поясняет представитель Антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко.

Напомним, одного из крупнейших поставщиков Минобороны, бизнесмена Игоря Гринкевича ранее задержали за передачу правоохранителю полумиллиона долларов взятки. Теперь его компания пытается судебными процессами сорвать процедуру закупок для ВСУ.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 1 февраля отстранил временно исполняющего обязанности директора Департамента военно-технической политики и развития вооружения Тоомаса Нахкура. Чиновник стал фигурантом дела о краже 1,5 миллиарда гривен для закупки минометных снарядов.