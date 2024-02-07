Компания Гринкевича через суд пытается сорвать закупки для ВСУ, – "Государственный оператор тыла"

Руководитель агентства заверил, что все процессы будут завершены вовремя, поскольку есть четкий инструмент для того, чтобы это обеспечить реализацию поставки в ряды украинской армии.

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Компания бизнесмена Игоря Гринкевича, которая занималась закупками питания для ВСУ, пытается благодаря судебным процессам сорвать процедуру закупок для армии. Арсен Жумадилов, руководитель ГП "Государственный оператор тыла", в эфире телемарафона сообщил подробности.

По его словам, компания является поставщиком в некоторых контрактах Минобороны, которые заключались еще в прошлом году. По этим договорам выявлены определенные злоупотребления. Теперь компания подает иск в судебные инстанции.

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"Когда суд распределил это дело на судью, которая не понравилась владельцам "Трейд гранит инвест", они подали еще один иск, но он уже был отклонен", — рассказал Жумадилов.

Чиновник отметил, что судебные процессы не скажутся на обеспечении армии. По его словам, есть четкий инструмент для того, чтобы это реализовать все процессы. Названия компаний, с которыми можно будет заключать контракты, станут известны на следующей неделе.

Дело Гринкевича: что известно

В конце декабря правоохранители сообщили о разоблачении бизнесмена Игоря Гринкевича, который является одним из крупнейших поставщиков Минобороны, на попытке подкупа. Подозреваемый пытался дать правоохранителю полмиллиона долларов взятки. Он просил вернуть имущество своих компаний, которое было изъято ранее в ходе уголовного производства.

Предприниматель, по информации следствия, поставлял Минобороны одежду, когда был владельцем строительных фирм. Компании подозреваемого победили в 23 тендерах. Их общая сумма — более 1,5 миллиарда гривен. По предварительным оценкам, бюджету был нанесен ущерб в размере 1,2 миллиарда гривен.

Напомним, 1 февраля журналисты "Громадського" сообщили, ГБР не смогло арестовать квартиры Морозюк и Гринкевича. Художница Соня Морозюк заняла у матери почти 7 млн грн на покупку квартир в Киеве. Расследователи обратили внимание, что имущество стоит вдвое больше.