Семья Гринкевичей незаконно захватила 20 соток леса на Львовщине, — расследование (видео)

Во Львовском горсовете отметили, что после акта обследования семье Гринкевичей должны выдать предписание о демонтаже незаконного ограждения, освобождении самозахваченных участков, а также о возмещении государству нанесенного ущерба.

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У семьи Игоря Гринкевича обнаружили незарегистрированный документально особняк на 600 квадратов, бассейн на земле для садоводства, самовольно вырубленную дорогу в лесу и 28 соток самозахваченной земли. Об этом пишет hromadske со ссылкой на ответ на журналистский запрос в комиссию Львовского городского совета.

Так, 31 января hromadske обнародовало результаты расследования об имуществе семьи Гринкевичей. Журналисты обнаружили на земельном участке, который принадлежит жене львовского бизнесмена Светланы Гринкевич и на участках рядом с ней роскошный особняк, которого не существует в реестрах.

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Также было обнаружено, что на мать Светланы Гринкевич, Ирину Федак, зарегистрированы 3 земельных участка рядом с общей площадью в 19 соток.

"Ориентировочно 21 сотка — это все захваченные государственные земли ГП "Львовский Лесхоз". То есть это лес и земли природно-заповедного фонда, где нельзя ничего делать, разве что грибы собирать. Но точно не деревья рубить, чтобы поставить ограждение или проложить дорогу. Но именно это сделала семья Гринкевичей", — сообщил заместитель городского головы Львова Любомир Зубач.

Также комиссия обнаружила рядом с забором еще один замозахопленный земельный участок площадью 3 сотки. Всего в акте, который составили представители Львовского горсовета, говорится о самозахвате 26 соток зеленой зоны.

"Самозахват земли — это не только административная, но и уголовная ответственность. Это ст. 197-1 Уголовного кодекса, если нанесен значительный ущерб, предусмотрено наказание — до трех лет заключения", — пояснил hromadske адвокат Ярослав Бутырин.

Никаких строительных паспортов или разрешений на строительство самого имения комиссия ЛГС не нашла.

Во Львовском горсовете отметили, что после акта обследования теще Игоря Гринкевича должны выдать предписание о демонтаже незаконного ограждения и об освобождении незаконно захваченных участков. Также она должна возместить государству нанесенный ущерб.

Дело Гринкевичей

Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич и его сын Роман Гринкевич стали фигурантами дела о поставках некачественной одежды для ВСУ. Их подозревают в нанесении ущерба государству на более чем 934 миллиона гривен.

В Минобороны заявляли о миллионных убытках и проведении аудита после срыва 23 контрактов.

18 января стало известно, что Романа Гринкевича объявили в розыск. По данным СМИ, по делу Гринкевича были также задержаны два фигуранта — Андрей Колотил и Владимир Тимков.

Роман Гринкевич 22 января был задержан в Одессе перед попыткой пересечения границы. По данным следствия, он приехал в город 17 января и все это время готовился к выезду за границу.