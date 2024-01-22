Офис генпрокурора просит суд арестовать Гринкевича с залогом в 500 млн грн (видео)

Адвокат Гринкевича сообщил, что сторона защиты потребует для подзащитного меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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В понедельник, 22 января, в Печерском районном суде города Киев прошло заседание по делу сына львовского бизнесмена Романа Гринкевича. В ходе судебного процесса рассматривался вариант об избрании меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Об этом сообщила спикер Офиса генерального прокурора (ОГП) Надежда Максимец в комментарии изданию "РБК- Украина".

Согласно ее заявлению, прокурор Офиса генерального прокурора представил в столичный суд ходатайство относительно применения меры пресечения к подозреваемому, предлагая содержание под стражей с возможностью использования залога в размере полмилиарда гривен.

Представительница генпрокуратуры сообщила, что судебное заседание началось 22 января в 19:30.

Дело Гринкевича: что известно

Игорь Гринкевич — предприниматель, чьи компании поставляли товары низкого качества по заказу Минобороны Украины. В ведомстве сообщали о миллионных убытках и проведении аудита после отмены 23 контрактов. Роман Гринкевич является сыном бизнесмена.

18 января стало известно, что сына Гринкевича Романа объявили в розыск. В ГБР информировали, что преступная группа действовала с начала 2022 года и поставляла для ВСУ некачественную продукцию или не выполняла свои обязательства вообще.

Согласно информации СМИ, в рамках дела Гринкевича были арестованы два участника — Андрей Колотило и Владимир Тимков. Также поступили сообщения о задержании самого бизнесмена, который предположительно был арестован после того, как ему было предложено взятку в размере полумиллиона долларов.

22 января Романа Гринкевича, причастного к громкому коррупционному скандалу, задержали при попытке пересечь границу.