Офіс генпрокурора просить суд заарештувати Гринкевича із заставою в 500 млн грн (відео)

Адвокат Гринкевича повідомив, що сторона захисту вимагатиме для підзахисного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Related video

У понеділок, 22 січня, у Печерському районному суді міста Києва відбулося засідання у справі сина львівського бізнесмена Романа Гринкевича. Під час судового процесу розглядали варіант про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави. Про це повідомила речниця Офісу генерального прокурора (ОГП) Надія Максимець у коментарі виданню "РБК-Україна".

Згідно з її заявою, прокурор Офісу генерального прокурора подав до столичного суду клопотання щодо застосування запобіжного заходу до підозрюваного, пропонуючи тримання під вартою з можливістю використання застави в розмірі пів мільярда гривень.

Представниця генпрокуратури повідомила, що судове засідання розпочалося 22 січня о 19:30.

Справа Гринкевича: що відомо

Ігор Гринкевич — підприємець, чиї компанії постачали товари низької якості на замовлення Міноборони України. У відомстві повідомляли про мільйонні збитки та проведення аудиту після скасування 23 контрактів. Роман Гринкевич є сином бізнесмена.

18 січня стало відомо, що сина Гринкевича Романа оголосили в розшук. У ДБР інформували, що злочинна група діяла з початку 2022 року і постачала для ЗСУ неякісну продукцію або не виконувала свої зобов'язання взагалі.

Згідно з інформацією ЗМІ, у межах справи Гринкевича було заарештовано двох учасників — Андрія Колотила і Володимира Тимкова. Також надійшли повідомлення про затримання самого бізнесмена, якого, ймовірно, було заарештовано після того, як йому було запропоновано хабар у розмірі півмільйона доларів.

22 січня Романа Гринкевича, причетного до гучного корупційного скандалу, затримали під час спроби перетнути кордон.