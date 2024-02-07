Компанія Гринкевича через суд намагається зірвати закупівлі для ЗСУ, – "Державний оператор тилу"

Керівник агенції запевнив, що усі процеси будуть завершені вчасно, оскільки є чіткий інструмент для того, щоб це забезпечити реалізацію постачання до лав українського війська.

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Компанія бізнесмена Ігоря Гринкевича, яка займалася закупівлями харчування для ЗСУ, намагається завдяки судовим процесам зірвати процедуру закупівель для армії. Арсен Жумаділов, керівник ДП "Державний оператор тилу", в ефірі телемарафону повідомив подробиці.

З його слів, компанія є постачальником у деяких контрактах Міноборони, які укладались ще минулого року. За цими договорами виявлено певні зловживання. Тепер компанія позивається до судових інстанцій.

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"Коли суд розподілив цю справу на суддю, яка не сподобалась власникам "Трейд граніт інвест", вони подали ще один позов, але він уже був відхилений", – розповів Жумаділов.

Посадовець зазначив, що судові процеси не позначаться на забезпеченні армії. З його слів, є чіткий інструмент для того, щоб це реалізувати усі процеси. Назви компаній, із якими можна буде укладати контракти, стануть відомі наступного тижня.

Справа Гринкевича: що відомо

Наприкінці грудня правоохоронці повідомили щодо викриття бізнесмена Ігоря Гринкевича, який є одним із найбільших постачальників Міноборони, на спробі підкупу. Підозрюваний намагався дати правоохоронцю пів мільйона доларів хабаря. Він просив повернути майно своїх компаній, яке було вилучено раніше під час кримінального провадження.

Підприємець, за інформацією слідства, постачав Міноборони одяг, коли був власником будівельних фірм. Компанії підозрюваного перемогли у 23 тендерах. Їхня загальна сума – понад 1,5 мільярда гривень. За попередніми оцінками, бюджету були завдані збитки в розмірі 1,2 мільярда гривень.

Нагадаємо, 1 лютого журналісти "Громадського" повідомили, ДБР не змогло арештувати квартири Морозюк і Гринкевича. Художниця Соня Морозюк позичила у матері майже 7 млн грн на купівлю квартир у Києві. Розслідувачі звернули увагу, що майно коштує удвічі більше.