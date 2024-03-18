"Отступают на вторую и третью линии": у ВСУ заканчиваются боеприпасы, — Кирби

По словам представителя Белого дома, помощь Украине не затрагивает национальную безопасность США, поскольку американская оборонная промышленность восполняет запасы.

Из-за промедления с военной помощью Украине меняется положение на фронте. По словам представителя Белого дома, координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джона Кирби, ВСУ приходится отступать. Об этом сообщает ABC.

Кирби отметил, что Вашингтону следует немедленно возобновить военную поддержку Киева.

Он уточнил, что представители Белого дома ведут диалог со спикером нижней палаты Конгресса Майком Джонсоном и его командой с тем, чтобы ускорить предоставление помощи для Сил обороны Украины.

"У них на Донбассе заканчиваются боеприпасы, и теперь они отступают на вторую и третью линии обороны, поскольку россияне продолжают попытки продвинуться западнее", — отметил он.

При этом он упомянул, что поддержка ВСУ со стороны США не отразится на собственной боеготовности.

"С начала войны, нам приходилось проводить сертификацию, чтобы подтвердить, что это [помощь Украине] не повредит нашей собственной национальной безопасности. По мере того, как мы предоставляли больше и истощали запасы, также предпринимали все возможное, чтобы благодаря работе оборонной промышленности восполнить запасы", — отметил он и добавил, что пока нет угрозы национальной безопасности и операционным планам США, но за этим нужно постоянно следить.

Напомним, что Трамп призвал дать Украине помощь в долг. Во время выступления в Огайо, бывший президент Соединенных Штатов также назвал Владимира Зеленского "одним из величайших продавцов", который якобы всегда уезжает с деньгами "в кармане".

Также Фокус в своем материале сообщал, что Евросоюз не заменит помощь от США, а украинскому ВПК необходимо разрешить экспорт. Больше других загруженны украинские предприятия, производящие дроны и снаряды.