Бои продолжаются: ВС РФ продвинулись возле Орловки и Вербового, — DeepState (карта)

Аналитики отметили, что активные боевые действия не прекращаются в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Генштаб ВСУ, в свою очередь, сообщил, что в течение минувших суток ВС РФ семь раз пытались прорвать оборону в Запорожской области.

Российские войска продвинулись в районе Орловки Донецкой области и Вербового Запорожской. На Запорожском направлении продолжаются боестолкновения. Об этом сообщает DeepState.

"Враг продвинулся в Орловке и возле Вербового. Продолжаются боевые действия возле Работино, Вербового и Горьковского [Белгородская область]", — говорится в публикации.

Карта боев в Запорожской области

В сводке Генштаба ВСУ сообщается о многочисленных атаках противника в упомянутых районах. На некоторых направлениях было до 36 попыток штурма.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское Донецкой области. На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области, где ВС РФ при поддержке авиации 36 раз пытались прорвать оборону наших войск", — говорится в публикации.

Отмечается также, что на Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Напомним, что по слвоам Джона Кирби, координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США, ВСУ вынуждены отступать на вторую и третью линии обороны, так как заканчиваются боеприпасы.

Также сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар по Украине. Использовались Shahed и ракеты различного базирования.