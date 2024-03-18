"Все возможно": Путин не исключил военного конфликта с НАТО

По словам российского президента, конфликт между Кремлем и странами Альянса приведет к Третьей мировой. Однако Путин убежден, что никто не заинтересован в таком противостоянии.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключает возможности полномасштабного конфликта между Россией и НАТО. Об этом он заявил 18 марта, в разговоре с журналистами после закрытия избирательных участков на выборах президента России, передает "Интерфакс".

"Я думаю, что все возможно в современном мире", — цитирует агентство президента РФ. "Понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Думаю, что вряд ли в этом кто-то заинтересован", — продолжил Владимир Путин.

Кроме того, президент выразил сожаление о действиях Франции, которая, по его мнению, "подстрекает к усилению конфликта".

По словам Путина, в последнее время глава Франции Эмманюэль Макрон, тем не менее, смягчил свою позицию относительно отправки европейских военных сил в Украину. По словам президента РФ, это связано с тем, что такой контингент будет заниматься второстепенными задачами, такими как подготовка военных кадров и обучение использованию западной техники. Однако, по мнению Путина, это мало отличается от действий наемников, которые уже якобы находятся в Украине.

Напомним, Владимир Путин заявил, что продолжит войну и создаст на территории Украины так называемую "санитарную зону". Он подчеркнул, что не перестанет "укреплять вооруженные силы РФ и обороноспособность страны", чтобы достичь целей "специальной военной операции".

Также Путин прокомментировал смерть оппозиционера Алексея Навального и назвал ее "печальным событием". В то же время Пглава Кремля заявил, что в РФ были и другие случаи, "когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни".