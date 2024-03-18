Прибыли в критическое время: Украина развернула новую пехотную бригаду в Работино, — Forbes

По данным журналистов, после больших потерь во время наступления прошлым летом украинские военные пытаются равномерно оснастить все свои бригады танками, боевыми машинами и артиллерией.

Операция в Работино Запорожской области стала значительным успехом украинских вооруженных сил в ходе контрнаступления в 2023 году. К осени бойцы укрепили свои позиции и готовились к предстоящей контратаке со стороны России. Об этом говорится в материале Forbes.

По данным источника, в октябре украинским бригадам, которые освобождали Работино, пришлось перейти к защите этой территории. Прошло уже почти полгода, а эти же бригады все еще находятся там. Только недавно силы начали получать подкрепление в виде 141-й пехотной бригады — одного из новейших боевых формирований Украины.

Журналисты отмечают, что информация о 141-й бригаде крайне ограничена. Ее формирование пришлось на начало июня 2023 года, когда началось наступление украинских сил. Состав бригады включает шесть стрелковых батальонов, предположительно, с небольшим количеством военнослужащих в каждом из них.

Лето и осень, по данным издания, бригада провела на учениях. Первые признаки активного участия подразделений этой бригады в боевых действиях появились в субботу, когда военные опубликовали видео удара по российской пехоте, нанесенного одним из беспилотников.

"141-я прибыла в Работино в критическое время. Украинский гарнизон в разрушенном городе и его окрестностях почти ежедневно отражает российские атаки. Это делают уставшие войска. Более того, с этого направления вывели часть 47 бригады, которую отправили защищать Авдеевку", — говорится в сообщении.

В Работино оставались 65-я механизированная бригада и 82-я бригада воздушно-штурмовых войск. Обе эти бригады находились в состоянии боевой готовности в течение девяти месяцев. Весной, когда почва размягчалась, единственная танковая рота 82-й бригады старалась сохранить свои 71-тонные танки Challenger 2 в исправном состоянии.

По данным источника, 141-я бригада прибыла в Работино без новых танков. Возникает ощущение, что у бригады недостаточно вспомогательных сил, таких как артиллеристы, инженеры и танкисты, которые делают ее механизированной частью.

"Хотя 141-я и другие новые бригады могут укрепить украинскую оборону на нескольких участках, их слишком мало, чтобы полностью заменить уставшие и истощенные бригады, которые воевали в наступлении 2023 года. Эти подразделения должны оставаться на передовой, пока политики в Киеве наконец не примут новый закон, который мог бы мобилизовать сотни тысяч свежих военных", — пишет издание.

Напомним, что по словам Джона Кирби, координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США, ВСУ вынуждены отступать на вторую и третью линии обороны, так как заканчиваются боеприпасы.

Также в Запорожской области вблизи села Работино Силы обороны ликвидировали почти 300 псковских десантников ВС РФ. Списки погибших попали в сеть.