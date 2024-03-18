Артиллерия на автозаправках: в городах Тайваня размещают военную технику (фото)

Тайваньские водители заметили размещение зенитно-ракетных комплексов у проезжей части автодорог, которые, вероятно, развернуты в рамках подготовки к отражению удара со стороны Китая.

В сети 17 марта появились фотографии, свидетельствующие об активном перемещении военной техники в городах Тайваня. В частности были замечены системы ПВО, размещенные возле проезжей части, а также самоходные артиллерийские установки, которые установлены на платформах у автозаправок. Фото публикуют местные жители в соцсетях.

На кадрах запечатлены американские самоходки М109, а также предположительно зенитно-ракетные комплексы Patriot армии Тайваня, которые были развернуты в одном из жилых районов. Пользователи пишут, что фотографии сделаны местными водителями, однако о причинах возросшей активности передвижения боевых систем официальные лица не сообщают. Вероятно, тайваньские военные проводят маневры в рамках подготовки к отражению удара со стороны Китая.

САУ перемещают на платформах по улицам тайваньских городов

В то же время агентство Bloomberg 18 марта сообщает, что по словам тайваньских военных, Китай ослабляет свое военное давление на Тайвань, но, скорее всего, продолжит свою кампанию дипломатической изоляции. Журналисты пишут, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжает учения и патрулирование вокруг Тайваня, однако их интенсивность не возросла после январских выборов.

Развернутые системы ПВО у проезжей части

Водители заметили передвижение военной техники на платформах

Отмечается, что Пекин хочет понаблюдать за работой правительства недавно избранного президента Лая Циндэ, который вступит в должность 20 мая.

Напомним, Вашингтон усиливает военно-воздушный потенциал армии Тайваня, заключив контракт на поставку беспилотников MQ-9B SkyGuardian. Кроме БПЛА Тайбэй получит две сертифицированные наземные станции управления, а также необходимые запасные части и вспомогательное оборудование.