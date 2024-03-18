Путин готов продолжать, несмотря на страдания россиян: что может остановить войну, — Reuters

По словам журналистов, у России проблемы с экономикой, поскольку Путин вкладывает все больше денег именно в войну. Так, расходы на оборону в РФ утроились с начала полномасштабной войны.

Президент РФ Владимир Путин готов продолжать войну против Украины, несмотря на то, что обычные россияне страдают. Остановить Кремль может только падение цен на нефть. Об этом пишет издание Reuters.

По словам журналистов, Западу будет сложно спроектировать план, чтобы практически лишить Россию нефтяных доходов.

Сообщается, что у России проблемы с экономикой, поскольку Путин вкладывает все больше денег именно в войну. Расходы на оборону, которые в этом году заложены в бюджет в размере в 10,8 триллиона рублей, утроились с начала полномасштабной войны. При этом инфляция в России составляет 7,7%, также наблюдается острая нехватка рабочей силы.

Издание пишет, что центральный банк РФ поднял процентные ставки до 16% и заявил, что официальная стоимость заимствований должна будет оставаться высокой в ​​течение "длительного периода", чтобы снизить инфляцию до целевого показателя в 4%. Правительство в Москве ввело контроль за движением капитала, чтобы поддержать рубль.

По словам журналистов, правительству РФ необходимо будет принять фискальные меры, чтобы привести внутреннее потребление в соответствие с производством. На первом месте в списке, скорее всего, окажется повышение налогов, ориентированное на более богатых людей и компании. Путин уже дал об этом сигнал. Хотя такие решения будут непопулярны среди некоторых экономических субъектов, сопротивления Кремль не встретит.

В материале говорится, что Путин хвастается тем, что в прошлом году рост экономики России составил 3,6%. Однако на самом деле картина несколько иная.

Издание пишет, что военная экономика по своей природе не производит товаров, которые могут потреблять обычные люди. Поскольку правительство направляет большую часть национального дохода на производство танков и снарядов, на потребительские товары и услуги будет меньше денег.

Журналисты отметили, что Кремлю удалось защитить россиян от экономических издержек войны за счет Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета. Но это неустойчиво, поскольку ликвидные активы фонда упали более чем вдвое с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Также, как сообщается, война наносит ущерб среднесрочным перспективам России. Западные санкции лишают ее передовых технологий. Производительность труда, которую Путин мечтает повысить, в первый год войны упала на 3,6%. Инвестиции упали до 19,7% ВВП в 2022 году с 21,4% в 2017 году.

Напомним, СМИ также писали, какие существуют потенциальные риски для экономики РФ. Бывший первый заместитель управляющего директора МВФ Энн Крюгер отметил, что антироссийские санкции привели к появлению нескольких посредников, которые фактически стали "прачечными" для нефти и других товаров Российской Федерации.