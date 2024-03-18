Президент Румынии дал согласие на перевозку территорией страны дальнобойного оружия для Украины, – СМИ

В письме глава государства сообщил представителям парламента о том, что согласовал транзит в Украину переданного Финляндией оборудования и обучения около 50 украинских военных.

Президент Клаус Иоганнис одобрил обучение украинских военных в Румынии, а также транспортировку по территории страны дальнобойного оружия для украинских военных. Об этом сообщает Digi24.

Тренировка касается десятков военных, которые будут учиться пользоваться самолетами F-16 на военной базе в Фетешти. В письме глава государства сообщил представителям парламента о том, что согласовал транзит в Украину переданного Финляндией оборудования и обучения около 50 украинских военных.

Учеба украинских пилотов на F-16 в учебном центре на территории страны. Информация от главы государства передана комиссиям по вопросам обороны. В зале голосование состоится в законодательном органе на следующем совместном пленарном заседании.

Власти не сообщили подробности, когда именно начнутся соответствующие учения. Источники Digi24 информируют о том, что говорят, что украинские военные прибудут на территорию авиабазы Фетешти этим летом. Ожидается, что обучение пилотов F-16 завершится в конце года.

"Председатель государства также дал зеленый свет некоторым военным транспортам, следующим в Украину", – говорится в сообщении.

Напомним, 18 марта издание Euronews сообщило, что на территории Румынии началось строительство крупнейшей базы НАТО по всей Европе. Стоимость такого проекта оценивается в 2,5 миллиарда евро. По информации медиа, площадь военного объекта, где постоянно проживать смогут не только военнослужащие, но и их семьи, составит 2800 гектаров, а общий периметр – 30 километров.