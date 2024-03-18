1300 правок за день: комитет Рады ускорит рассмотрение законопроекта о мобилизации, — нардеп

По словам парламентария Ярослава Железняка, 19 марта члены профильного комитета рассмотрят "наиболее популярную часть" законопроекта, которая, по всей видимости, касается наказаний для уклонистов.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки решил ускорить процесс рассмотрения законопроекта о мобилизации. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщил народный депутат от политической партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что, вероятно, депутаты рассмотрят "наиболее популярную часть" законопроекта, которая касается принуждения и наказания для уклоняющихся от мобилизации. При этом 19 марта состоится заседания оборонного комитета, где собираются рассмотреть почти 1300 правок.

Наказания для уклонистов в новом законопроекте

Представитель фракции "Слуга народа" и член оборонного комитета Федор Вениславский рассказал, что в новом законопроекте о мобилизации не рассматриваются штрафы в размере от 153 до 204 тысяч гривен, как об этом ранее заявлял журналист Юрий Бутусов.

12 марта нардеп от политической партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с перевесом в один голос была принята правка, полностью исключающая раздел изменений в Кодекс административного судопроизводства из текста законопроекта. Это значит, что предложения по замораживании счетов, банковских карточек, ограничениях на выезд за границу и управлении автомобилем были убраны из законопроекта.

Напомним, законопроект о мобилизации, представленный на рассмотрение Верховной Раде раскритиковали в Главном научно-экспертном управлении ВР (ГНЭУ). Предложенные изменения, особенно в части "мер влияния" на лиц, уклоняющихся от мобилизации, рассматриваются юристами парламента как несоответствующие законодательству и угроза для гражданских прав и свобод.