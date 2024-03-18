"Попытка успокоить россиян": военный объяснил, для чего Путину "санитарная зона"
Руководитель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко считает, что Путин хочет убедить собственное население, что действия российских добровольцев не распространятся на другие регионы.
Своим заявлением о создании"санитарной зоны" на украинской территории президент РФ Владимир Путин хочет успокоить своих сограждан, чтобы они не паниковали из-за операции представителей российских добровольческих корпусов в Белгородской и Курской областях. Об этом в комментарии "24 каналу" заявил руководитель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
По его словам, до этого времени в Кремле выступили с заявлением о "санитарной зоне" на территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас речь идет о "санитарной зоне" уже в Харьковской области, поскольку для россиян это направление является очень болезненной темой. Когда-то оккупантам пришлось оттуда отступить.
Иван Тимочко напомнил, что Путин, выступая перед членами своего избирательного штаба, заявил о намерениях продолжить войну и создать так называемую "санитарную зону". При этом российский лидер убежден, что ее "будет непросто преодолеть с применением средств поражения, в первую очередь иностранного производства". Кроме того, еще одна цель Владимира Путина, продолжил военный, убедить граждан РФ, что российские добровольцы не расширят географию своих действий дальше Белгородской и Курской областей. Это и побудило президента РФ выступить с заявлением о "санитарной зоне".
По мнению военного, речь идет о риторике из-за ситуации, когда в России проходят бои, чтобы среди людей не было паники, и чтобы его красивая картинка инаугурации не была испорчена колоннами беженцев, напуганных россиян, запыхавшимися колоннами российских солдат, которых быстро собрали, чтобы направить на линию обороны.
Напомним, что еще 14 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, с какой целью РФ хочет создать в Украине "санитарные зоны".