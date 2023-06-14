У Путина объяснили, что означает создание "санитарной зоны" в Украине

По словам пресс-секретаря лидера Кремля, по мере того, как Киев будет получать от западных союзников дальнобойное вооружение, военную инфраструктуру будут отодвигать на безопасное расстояние.

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В "санитарной зоне", о создании которой на днях заявлял президент России Владимир Путин, будет отсутствовать военная инфраструктура, по которой могли бы совершать удары украинские военные, что обеспечит защиту мирных граждан. Об этом 14 июня заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает российское информационное издание URA.RU.

"Речь идет о том, что с территории, подконтрольной киевскому режиму осуществляют обстрелы бомбежки социальной инфраструктуры, мирных граждан. Чтобы обеспечить безопасность гражданского населения по мере того, как у киевского режима проявляется более дальнобойное вооружение, придется военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние", — сообщил Песков.

Напомним, 13 июня президент России Владимир Путин на встрече с российскими военкорами заявил, что Кремль может рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" в Украине, если будут продолжаться обстрелы российских регионов.

14 июня зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в концепции "санитарной зоны" предполагается, что такая полоса должна пролегать по границам Львова.

В свою очередь в Офисе Президента Украины прокомментировали заявление Путина "санитарной зоне", как планы России уничтожить все на оккупированных территориях Украины, в том числе и на Крымском полуострове.