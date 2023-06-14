У Путіна пояснили, що означає створення "санітарної зони" в Україні

За словами прессекретаря лідера Кремля, у міру того, як Київ отримуватиме від західних союзників далекобійне озброєння, військову інфраструктуру відсуватимуть на безпечну відстань.

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У "санітарній зоні", про створення якої днями заявляв президент Росії Володимир Путін, буде відсутня військова інфраструктура, по якій могли б ударити українські військові, що забезпечить захист мирних громадян. Про це 14 червня заявив прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков, повідомляє російське інформаційне видання URA.RU.

"Йдеться про те, що з території, підконтрольної київському режиму здійснюють обстріл бомбардування соціальної інфраструктури, мирних громадян. Щоб забезпечити безпеку цивільного населення в міру того, як у київського режиму проявляється більш далекобійне озброєння, доведеться військову інфраструктуру відсувати на санітарну відстань", — повідомив Пєсков.

Нагадаємо, 13 червня президент Росії Володимир Путін на зустрічі з російськими воєнкорами заявив, що Кремль може розглянути питання про створення "санітарної зони" в Україні, якщо триватимуть обстріли російських регіонів.

14 червня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв припустив, що в концепції "санітарної зони" передбачається, що така смуга має пролягати за межами Львова.

У свою чергу, в Офісі Президента України прокоментували заяву Путіна про "санітарну зону", як плани Росії знищити все на окупованих територіях України, у тому числі і на Кримському півострові.