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"Война будет только обостряться": в ОП ответили на слова Путина о "санитарной зоне" в Украине

Владимир Пенов
Фото: РИА Новости | Владимир Путин, президент РФ

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, заявление российского президента — это прямое свидетельство того, что Российская Федерация не готова жить в современных общественно-политических отношениях и учитывать суверенные права других стран.

Высказывание Владимира Путина о намерениях создать "санитарную зону" на территории Украины указывает на дальнейшее обострение российско-украинской войны. Об этом в комментарии агентству Reuters сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Это… прямое манифестное заявление о том, что война будет только обостряться", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что заявление Путина — это прямое свидетельство того, что Российская Федерация не готова жить в современных общественно-политических отношениях, "учитывая абсолютные суверенные права других стран".

Что сказал Путин про "санитарную зону" в Украине

Президент России Владимир Путин во время выступления в своем избирательном штабе 17 марта заявил, что продолжит войну и создаст на территории Украины так называемую "санитарную зону".

Отвечая на вопрос о необходимости захвата Харьковской области Украины, Путин отметил, что в случае продолжения нападений Россия создаст "санитарную зону" на большей части украинской территории для обеспечения безопасности российской территории.

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"Создать санитарную зону на сегодняшних территориях Украины, подчиненных "киевскому режиму", зону безопасности, которую будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства", — заявил глава Кремля.

Напомним, после закрытия избирательных участков на выборах президента России Путин заявил журналистам, что не исключает конфликта РФ со странами НАТО. Кроме того, президент РФ выразил сожаление о действиях Франции, которая, по его мнению, "подстрекает к усилению конфликта".