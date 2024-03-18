"Война будет только обостряться": в ОП ответили на слова Путина о "санитарной зоне" в Украине

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, заявление российского президента — это прямое свидетельство того, что Российская Федерация не готова жить в современных общественно-политических отношениях и учитывать суверенные права других стран.

Высказывание Владимира Путина о намерениях создать "санитарную зону" на территории Украины указывает на дальнейшее обострение российско-украинской войны. Об этом в комментарии агентству Reuters сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Это… прямое манифестное заявление о том, что война будет только обостряться", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что заявление Путина — это прямое свидетельство того, что Российская Федерация не готова жить в современных общественно-политических отношениях, "учитывая абсолютные суверенные права других стран".

Что сказал Путин про "санитарную зону" в Украине

Президент России Владимир Путин во время выступления в своем избирательном штабе 17 марта заявил, что продолжит войну и создаст на территории Украины так называемую "санитарную зону".

Отвечая на вопрос о необходимости захвата Харьковской области Украины, Путин отметил, что в случае продолжения нападений Россия создаст "санитарную зону" на большей части украинской территории для обеспечения безопасности российской территории.

"Создать санитарную зону на сегодняшних территориях Украины, подчиненных "киевскому режиму", зону безопасности, которую будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства", — заявил глава Кремля.

Напомним, после закрытия избирательных участков на выборах президента России Путин заявил журналистам, что не исключает конфликта РФ со странами НАТО. Кроме того, президент РФ выразил сожаление о действиях Франции, которая, по его мнению, "подстрекает к усилению конфликта".