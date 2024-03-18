Российский ядерный объект под угрозой: РДК приблизились к "Белгороду-22", — СМИ (карта)

По словам журналистов, к ныне пустому складу тактического ядерного оружия "Белгород-22" ведут две линии наступления.

Бойцы добровольческих формирований, совершившие вылазку на территорию РФ, находятся в нескольких километрах от пустого ядерного хранилища. Легион "Свобода России, Сибирский Батальон и РДК перешли на территорию Белгородской и Курской областей неделю назад. Об этом пишет Newsweek.

В воскресенье в Сибирском Батальоне заявили, что российские освободительные силы взяли под контроль администрацию в населенном пункте Горьковский.

Подобные вылазки эти формирования совершили в мае 2023 года. Тогда украинская разведка заявила, что это привело к эвакуации запасов ядерных боеголовок с объекта "Белгород-22" в Грайворонском районе.

Российские источники сообщают, что ядерного оружия на объекте давно нет.

Однако о нахождении антикремлевских формирований вблизи объекта, официальное название которого в/ч 25624 12-го главного управления ВС РФ, упоминалось в аккаунте Schizointel соцсети X со ссылкой на данные разведки и с использованием спутниковых карт.

Карта ядерного объекта

"(Две) линии наступления к ныне пустому складу тактического ядерного оружия "Белгород-22", — говорится в посте, дополненном картой местности, где проходят боевые действия вблизи российских окопов и "Белгорода-22".

Сообщается также, что во время атаки поддерживаемых Украиной российских формирований был захвачен населенный пункт Горьковский Белгородской области. Обе линии наступления от Козинки и Горьковского находятся в 16 км от склада.

Напомним, что, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, "РДК" и ЛСР" продолжат борьбу за свободу России.

Также сообщалось, что РДК взяли в плен 25 оккупантов, а остальных ликвидировали.