Союзники по НАТО передают 99% всей военной помощи Украине, — Столтенберг

Генсек Альянса отметил, что Россия преследует имперские амбиции. Это побуждает партнеров Украины усилить жизненно важную поддержку.

Союзники по НАТО передают 99% всей военной помощи Украине. Ситуация на поле боя сложная. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил подробности на пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, информирует "Грузия Online".

Он отметил, что Россия преследует имперские амбиции. Это побуждает партнеров Украины усилить жизненно важную поддержку.

"Союзники по НАТО обеспечивают 99 процентов военной помощи, и наши партнеры также играют важное значение", — заявил Столтенберг.

Руководитель Альянса обратил внимание на то, что Грузия принимает тысячи украинских беженцев и оказывает значительную гуманитарную и финансовую помощь. В сфере безопасности кавказское государство также преодолевает определенные вызовы.

ПВО Украины и ее истощение

Британская газета The Telegraph 16 марта сообщила о том, что Украина столкнулась с серьезным кризисом боеприпасов, а ракеты для системы противовоздушной обороны могут закончиться уже к концу месяца. В ряде публикаций эксперты выразили обеспокоенность тем, что украинцы теряют способность защититься от ракетных ударов и нападений беспилотников российских оккупантов, как те, что произошли в пятницу, 15 марта, в Одессе, где в результате атаки были убиты 20 человек.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, бывший заместитель Председателя СБ Украины, 18 марта рассказал, что в сентябре 2023 года, когда ситуация с поставками оружия в Украину ухудшилась, США разработали несколько схем возможных вариантов замены ракет с американских складов и предприятий.

Он рассказал, что с Японией была договоренность о такой поставке. Страна имеет лицензию на производство соответствующих ракет. По его мнению, в случае критической ситуации, учитывая этот механизм, Украина получит необходимое вооружение.

Напомним, 18 марта, как сообщило издание Digi24, президент Румынии дал согласие на перевозку по территории страны дальнобойного оружия для Украины. В письме руководитель государства сообщил представителям парламента о том, что согласовал транзит в Украину переданного Финляндией оборудования и обучение около 50 украинских военных.