"Многомиллионная масса": Украине нужны резервы, ведь в РФ усилят мобилизацию, — Минобороны

Замминистра обороны Иван Гаврилюк заявил, что Путин погонит своих солдат в бой с новой яростью. Он прикажет провести принудительную мобилизацию, соберет новых наемников из других государств.

Президент РФ Владимир Путин после проведет новую волну мобилизации, а также усилит давление на украинских защитников на фронте. Поэтому Украина должна создавать резервы. Такое мнение высказал замминистра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в статье для "Укринформа".

По его словам, у россиян очень большой ресурс живой силы. Это люди, которые сознательно идут убивать украинцев. Это "многомиллионная масса" россиян, которые поддерживают войну.

"Россия оценила нынешние производственные возможности Украины и стран союзников и использует свое преимущество в боеприпасах фактически не уменьшая интенсивности огня", — написал он.

По словам Гаврилюка, россияне не остановятся, ведь солдаты для РФ – это расходный материал. Такое отношение можно было увидеть во время битв за Бахмут и Авдеевку.

"Жестокое отношение к жизни своих солдат – это самое страшное оружие Кремля. С момента последней встречи в формате "Рамштайн" росармия потеряла в Украине более 32 000 своих военных, а в общей сложности уже более 431 000. Но ни Путина, ни российских командиров огромные потери своих людей не останавливают", — написал генерал-лейтенант.

По его словам, Путин погонит своих солдат в бой с новой яростью. Он прикажет провести принудительную мобилизацию, соберет новых наемников из других государств.

"В начале своего нового президентско-диктаторского срока он захочет больше побед на поле боя в Украине, больше страха для европейцев. Перед тем, как эта новая волна российских "мобиков" окажется на фронте, у нас может быть определенное время для мобилизации сил – усиления бригад, создания резервов", — написал Гаврилюк.

В своей статье замминистра обороны также отметил, что большое количество оружия и солдат позволяют России надеяться на долгую войну. Она, по их ожиданиям, принесет успех. Чтобы ускорить процесс провала РФ украинцам надо увеличить потери среди оккупантов.

"Для этого Силам обороны Украины важно увеличить огневую мощь. Да, мы еще во многом зависимы от наших союзников. Нам нужно больше современного западного оружия по широкой номенклатуре", — написал военный.

Он заявил, что Украина не сможет соперничать с россиянами в количестве танков и артиллерийских снарядов. Кроме того, мобилизационный ресурс у Украины не такой большой, как у РФ. Поэтому нужно сосредоточиться на современных образцах вооружения, которые могут наносить удары на дальних дистанциях.

Напомним, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заявил, что США разработали альтернативу поставок ракет для ПВО Украины. В случае критической ситуации Украина получит необходимое вооружение, но это может быть меньшее количество ракет к соответствующим системам, чем сейчас.

Также политолог Петр Олещук рассказал Фокусу, что ракеты Taurus не передают из-за шантажа канцлера Германии Олафа Шольца Кремлем. Путинский режим боится, что Украина с помощью Taurus уничтожит Крымский мост, но почему сам Шольц боится угроз Путина — неизвестно.