Taurus не передают из-за шантажа Шольца Кремлем, а TikTok является инструментом пропаганды РФ, — политолог (видео)

Путинский режим боится, что Украина с помощью Taurus уничтожит Крымский мост, но почему сам Шольц боится угроз Путина — неизвестно, говорит политолог Петр Олещук.

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Постоянные вопросы от журналистов о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus так надоели премьеру Германии Олафу Шольцу, что он просто сказал, что не хочет давать это оружие. Сами журналисты тоже устали от постоянных отговорок Шольца и решили, что, видимо, у него или есть договоренность с Москвой, или его просто шантажирует Кремль какими-то "ударами мести по Берлину". Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Петр Олещук.

Он отметил, что очевидно какие-то причины действительно есть, и подозревает, что немецкий канцлер поддается на шантаж со стороны России, потому что ракеты Taurus — это идеальное оружие для уничтожения Крымского моста. Это знают украинцы, это знают немцы, и это знают россияне, поэтому угрожают через какие-то свои дипломатические каналы.

"Эти угрозы из Кремля явно действуют, потому что для путинского режима этот вопрос очень важен, ведь этот Крымский мост они превратили в нечто очень значимое с точки зрения этого самого режима, — говорит Олещук, — Путинский режим боится, что мы с помощью Taurus уничтожим Крымский мост, но почему сам Шольц боится угроз Путина — не известно".

Такая версия развития событий является общепринятой сейчас, но возможно есть другая более серьезная причина, отмечает политолог. Просто версия об угрозах и шантаже представляется наиболее вероятной.

Относительно возможного запрета китайского сервиса коротких видео TikTok, за который проголосовала палата представителей Конгресса США из-за угрозы национальной безопасности, то, по мнению политолога, все это связано с президентскими выборами. Но, в целом, ситуация с постоянным "перебрасыванием мяча" в сторону запрета или в сторону разрешения соцсети на территории США лишний раз говорит о цене обещаний политиков.

"Лично я считаю, что о TikTok надо подумать не только в соединительных Штатах, но и в Украине, потому что в Украине — это влиятельный инструмент распространения российской пропаганды, — отмечает Олещук, — Я не могу конкретно сказать, насколько важно его запретить, но то что это действительно инструмент пропаганды РФ — это факт и надо подумать, что с ним делать".

Напомним, 1 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что воздерживается от поставок ракет Taurus в Украину, поскольку их дальность могла бы позволить Киеву "достичь конкретной цели где-нибудь в Москве".

А глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок одобрительно отозвалась на предложение своего коллеги из Великобритании Дэвида Кэмерона о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus через круговой обмен с Великобританией.