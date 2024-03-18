Илья Евлаш стал новым спикером Воздушных сил: что о нем известно

Илья Евлаш в первые дни вторжения приложил усилия, чтобы рассказывать о российско-украинской войне в соцсетях, которые блокировали подобные сообщения. При его участии создали миф о "Призраке Киева".

С 18 марта новым спикером Воздушного командования (ВС) ВСУ стал капитан Илья Евлаш, который до сегодняшнего дня был спикером Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Сухопутных войск. В первые дни войны Евлаш входил в команду медийщиков, которая создала миф о "Призраке Киева". О новом назначении сообщили на странице Facebook ВС ВСУ.

В заметке пресс-службы ВС ВСУ указано, что назначение состоялось после приказа главнокомандующего, генерал-полковника Александра Сырского. Главой службы связей с общественностью Воздушного командования стал Илья Олегович Евлаш.

Новоназначенный спикер ранее рассказывал о ситуации на восточном отрезке фронта, на котором действует ОСУВ "Хортица" Сухопутных войск ВСУ. Кто стал его преемником, на страницах Facebook Генштаба ВСУ и Сухопутных войск не указывается.

Илья Евлаш — 27-летний капитан ВСУ, уроженец города Мена на Черниговщине. По образованию — журналист, получил диплом бакалавра в Киево-Могилянской академии. После завершения обучения его призвали на срочную военную службу и тогда он впервые попал в медийный центр Сухопутных войск, — о своем жизненном пути рассказал в интервью, публикованном на канале "Укринформа". Во время службы освещал военные учения ВСУ совместно с подразделениями Великобритании и Канады.

Когда до демобилизации было несколько месяцев, началось полномасштабное вторжение РФ, — пояснил журналистам Евлаш. Тогда украинские медийщики в рядах ВСУ искали способ рассказать о войне мировой аудитории и украинцам. В первые недели вторжения команда создала идею о "Призраке Киева" — мифический персонаж вобрал героизм пилотов, которые воевали против РФ.

Увольнение Игната — детали

Отметим, об увольнении предшественника Евлаша, Юрия Игната, стало известно 16 марта. Командующий Воздушными силами Николай Олещук отметил профессионализм Игната, поблагодарил его за службу и объяснил, что он и в дальнейшем будет работать, но на другой должности.

Напоминаем, незадолго до смещения тогдашний спикер ВС ВСУ критиковал заявления некоторых военных экспертов, которые уверяют, что самолеты F-16 уже якобы находятся на территории Украины. Также он объяснил, почему российская авиация начала все меньше подлетать на линии фронта.