Хотят "воспользоваться моментом": ВС РФ делают "мощный рывок" в Донецкой области (видео)

Представитель ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш рассказал, что приоритетным для врага сейчас является Часов Яр. Оккупанты надеются использовать его как плацдарм для продолжения наступления.

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Российские оккупанты осуществляют "мощный рывок" на Бахмутском направлении. Деталями в эфире "Радио Свобода" 1 марта поделился представитель Оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Илья Евлаш.

Он объяснил, что ключевым городом для ВС РФ сейчас является Часов Яр.

"Доступ к Часовому Яру откроет ворота для продолжения их наступательных действий, успешный плацдарм для наступления на Константиновку. Конечно, основная цель в Донецкой области — это Краматорско-Славянская агломерация", — отметил военный.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Он сообщил, что российские войска не жалеют усилий на этом направлении и пытаются найти слабые места в обороне. Враг хочет "воспользоваться моментом", поэтому при малейшей возможности захватчики идут в штурмы.

"По состоянию на сейчас это можно считать одним из мощных их рывков на Часов Яр", — заявил Евлаш.

Он рассказал, что вблизи города возвели несколько кругов обороны. В частности, там есть противотанковые и противопехотные минные поля, инженерные препятствия и т.д.

"К обороне Часового Яра готовились давно, еще когда противник смог захватить Бахмут. Конечно, было понятно, что необходимо оборудовать дополнительные рубежи обороны, более выгодные. Поскольку самый большой следующий населенный пункт на этом на этом направлении был Часов Яр", — добавил спикер.

Комментарий Ильи Евлаша о Часов Яре — с 9:53

Напомним, 1 марта в Донецкой области могли сбить очередной самолет ВС РФ. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко передал, что защитники, вероятно, уничтожили истребитель Су-35.

Командующий Сухопутных войск Александр Павлюк подвел статистику февраля в потерях ВС РФ. Только за месяц российские оккупанты потеряли более 650 беспилотников.