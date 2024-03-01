Становится традицией: ВСУ могли сбить еще один истребитель оккупантов, — Андрющенко (фото)

По словам советника мэра, вражеский самолет "приземлили" между Волновахой и Мариуполем. Петр Андрющенко предположил, что Силам обороны удалось уничтожить бомбардировщик Су-35.

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ВСУ могли сбить очередную "птичку" российских оккупантов. Об этом 1 марта заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в соцсетях.

"Опять. Самолет. Между Мариуполем и Волновахой. Наши передают, как видели только что падение, аналогичное предыдущему", — отметил он.

Чиновник сообщил, что детали и место вероятного падения выясняют.

"Вариант с большим БПЛА в теории тоже возможен, но вражеской ПВО не фиксировали", — добавил Андрющенко.

Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Впоследствии советник передал, что с радаров в районе Мариуполя исчез истребитель Су-35.

"Адский четверг": последствия взрывов 29 февраля

В 13:00 29 февраля в Мариуполе прозвучала "серия громких взрывов". Позже, в 20:20 прогремел еще один взрыв.

"Место базирования россиян в промежутке между ул. Тополина и прорезью реки Кальчик. Внезапно (нет) вспыхнул пожар. Ждем версию "горел камыш, деревья гнулись" от россиян", — написал Андрющенко.

Фото с места событий Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Местные жители выразили возмущение, что несмотря на мощный пожар проехала только одна пожарная машина.

"Чего-то не едут тушить. Странно, чего? Это просто "камыш"? Или не просто и не совсем камыш?" — подчеркнул советник.

Фото с места событий Фото: Петр Андрющенко/Telegram Фото с места событий Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Уже 1 марта Андрющенко поделился последствиями взрывов в Мариуполе.

"Подтверждаем ликвидацию "кары небесной" базированием оккупанта на северо-западе в направлении с. Старый Крым / Каменское / Кальчик. Минус состав БК", — передал чиновник.

Он добавил, что после взрыва в сторону Мелекино выехали две кареты "скорой". Такое количество и скорость реагирования свидетельствует о том, что среди оккупантов были пострадавшие.

"С ранеными в больницы Мариуполя скорые не возвращались. Судя по всему, паковали на месте. Построение? Адский для оккупанта вышел четверг", — заявил Андрющенко.

Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что защитникам неба удается уничтожать один за другим российские самолеты благодаря новым "средствам" и "инструментам".

Также Игнат объяснял, что перед "кампанией" ВСУ против российской авиации оккупанты нарастили ее присутствие на востоке. Украина отреагировала на это регулярными ударами, и теперь вражеские пилоты стали менее "наглыми".