Стає традицією: ЗСУ могли збити ще один винищувач окупантів, — Андрющенко (фото)

Зі слів радника мера, ворожий літак "приземлили" між Волновахою та Маріуполем. Петро Андрющенко припустив, що Силам оборони вдалося знищити бомбардувальник Су-35.

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ЗСУ могли збити чергову "пташку" російських окупантів. Про це 1 березня заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у соцмережах.

"Знов. Літак. Між Маріуполем та Волновахою. Наші передають, як бачили щойно падіння, аналогічне попередньому", — зазначив він.

Чиновник повідомив, що деталі та місце ймовірного падіння з’ясовують.

"Варіант з великим БПЛА в теорії теж можливий, але ворожої ППО не фіксували", — додав Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Згодом радник передав, що з радарів в районі Маріуполя зник винищувач Су-35.

"Пекельний четвер": наслідки вибухів 29 лютого

О 13:00 29 лютого у Маріуполі пролунала "серія гучних вибухів". Пізніше, о 20:20 прогримів ще один вибух.

"Місце базування росіян в проміжку між вул. Тополіна та проймою річки Кальчик. Раптом (ні) спалахнула пожежа. Чекаємо на версію "горел камыш, деревья гнулись" від росіян", — написав Андрющенко.

Фото з місця подій Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Місцеві мешканці виражали обурення, що попри потужну пожежу проїхала лише одна пожежна машина.

"Чогось не їдуть тушити. Дивно, чого? Це просто "камыш"? Чи не просто та не зовсім комиш?", — підкреслив радник.

Фото з місця подій Фото: Петро Андрющенко/Telegram Фото з місця подій Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Вже 1 березня Андрющенко поділився наслідками вибухів у Маріуполі.

"Підтверджуємо збиття "кари небесної" базуванням окупанта на північному заході в напрямі с. Старий Крим / Каменське / Кальчик. Мінус склад БК", — передав чиновник.

Він додав, що після вибуху бік Мелекіне виїхали дві карети "швидкої". Така кількість та швидкість реагування свідчить про те, що серед окупантів були постраждалі.

"З пораненими в лікарні Маріуполя швидкі не повертались. Судячи за все, пакували на місці. Построєніє? Пекельний для окупанта вийшов четвер", — заявив Андрющенко.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що захисникам неба вдається знищувати один за одним російські літаки завдяки новим "засобам" та "інструментам".

Також Ігнат пояснював, що перед "кампанією" ЗСУ проти російської авіації окупанти наростили її присутність на сході. Україна відреагувала на це регулярними ударами, і тепер ворожі пілоти стали менш "нахабними".