Хочуть "скористатись моментом": ЗС РФ роблять "потужний ривок" у Донецькій області (відео)

Речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів, що пріоритетним для ворога наразі є Часів Яр. Окупанти сподіваються використати його як плацдарм для продовження наступу.

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Російські окупанти здійснюють "потужний ривок" на Бахмутському напрямі. Деталями в ефірі "Радіо Свобода" 1 березня поділився речник Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Ілля Євлаш.

Він пояснив, що ключовим містом для ЗС РФ наразі є Часів Яр.

"Доступ до Часового Яру відкриє ворота для продовження їхніх наступальних дій, успішний плацдарм для наступу на Костянтинівку. Звичайно, що основна ціль в Донецькій області — це Краматорсько-Слов’янська агломерація", — зазначив військовий.

Згадані населені пункти на карті бойових дій Фото: Deep State

Він повідомив, що російські війська не шкодують зусиль на цьому напрямі та намагаються знайти слабкі місця в обороні. Ворог хоче "скористатись моментом", тож при найменшій нагоді загарбники йдуть у штурми.

"Станом на зараз це можна вважати одним із потужних їхніх ривків на Часів Яр", — заявив Євлаш.

Він розповів, що поблизу міста звели декілька кіл оборони. Зокрема, там є протитанкові й протипіхотні мінні поля, інженерні перешкоди тощо.

"До оборони Часового Яру готувалися давно, ще коли противник зміг захопити Бахмут. Звичайно, було зрозуміло, що необхідно обладнувати додаткові рубежі оборони, більш вигідні. Оскільки найбільший наступний населений пункт на цьому на цьому напрямку був Часів Яр", — додав речник.

Коментар Іллі Євлаша про Часів Яр — з 9:53

Нагадаємо, 1 березня у Донецькій області могли збити черговий літак ЗС РФ. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко передав, що захисники, ймовірно, знищили винищувач Су-35.

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк підбив статистику лютого у втратах ЗС РФ. Лише за місяць російські окупанти втратили понад 650 безпілотників.