"Наступательный потенциал хороший": в РДК рассказали, когда планируют остановиться в РФ (видео)

Бойцы заявили, что пока у них все идет по плану и есть успехи, поэтому сворачиваться они не собираются.

Бойцы "Российского добровольческого корпуса" планируют продолжать боевые действия на территории России. Об этом в эфире "Мы-Украина" сказал начальник штаба РДК Александр Фортуна.

По его словам, он не будет говорить за Легион "Свобода России" и "Сибирский батальон", но что касается РДК, то на сегодня он ведет наступательные действия и останавливаться в ближайшем будущем не планирует.

"Наступательный потенциал хороший, есть резервы, мы планируем в длинную. Посмотрим на динамику, но пока никто сворачиваться не планирует", — сказал он.

Он отметил, что Путин на своей пресс-конференции впервые за свои каденции признал российских добровольцев, признал их как оппонентов, которые ему угрожают.

"Это большой поворотный пункт. Началась новая эпоха, Путин признал, что есть сила с оружием способная ему противостоять. Я думаю, дальше будут намеки на переговоры", — сказал Фортуна.

Также Александр Фортуна добавил, что по состоянию на вчерашний день РДК взяли в плен 27 оккупантов, и ни один из них "не знал, куда едет".

Напомним, что по словам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, российские добровольцы из РДК и ЛСР продолжат борьбу за свободу России.

Также сообщалось, что бойцы РДК захватили в плен 25 оккупантов, а остальных ликвидировали.