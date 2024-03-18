РДК и ЛСР уничтожили российскую РЭБ "Житель": какие потери понесли ВС РФ на Белгородщине (фото)

На фото с моментом уничтожения российской техники замечен беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Российские добровольцы поразили технику врага в районе поселка Красная Яруга Белгородской области.

Российские добровольцы уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы "Житель" в районе поселка Красная Яруга Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Легиона "Свобода России" в Telegram.

"Силами и средствами российских освободительных сил, в районе Красной Яруги была уничтожена система РЭБ "Житель". Работаем дальше!", — рассказали российские добровольцы.

Уничтожение российской техники Фото: Легион "Свобода России" Уничтожение российской техники Фото: Легион "Свобода России"

В Telegram-канале "Давление" отметили, что на фото с уничтоженной российской техникой видно интерфейс БПЛА типа "Орлан-10".

"Что интересно — на фото четко видно интерфейс российского БПЛА "Орлан-10", — говорится в сообщении.

РЭБ "Житель": что известно

РЭБ "Житель" — автоматизированная станция постановки помех. РЭБ способна перехватывать и подавлять каналы управления дронами.

РЭБ "Житель" Фото: Википедия

БПЛА типа "Орлан-10": что известно

Российский дрон "Орлан-10" предназначен для ведения наблюдения за объектами в труднодоступной местности. В качестве силовой установки БПЛА использует двигатель внутреннего сгорания.

БПЛА типа "Орлан-10" Фото: Facebook

Рейд российских добровольцев в РФ

12 марта российские добровольцы прорвали границу в Курской и Белгородской областях. 18 марта начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил, что бойцы РДК будут продолжать боевые действия на территории РФ и не будут останавливаться.

В этот же день в СМИ рассказали, что российские добровольцы находятся в нескольких километрах от ядерного хранилища. По информации российских источников, ядерного оружия на объекте якобы нет.

Напомним, 17 марта руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что военная операция бойцов РДК, батальона "Сибирь", легиона "Свобода России" и добровольцев из Ичкерии — это только начало борьбы за будущее России.