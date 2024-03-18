Охраняет целый гарнизон: бойцы РДК и ЛСР подобрались к ядерному объекту РФ, — СМИ (карта)

По словам журналистов, во время прошлых рейдов российские добровольцы уже подходили к ядерному хранилищу "Белгород-22" (в/ч 25624 12 главного управления ВС РФ). Там хранились ядерные боеприпасы.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса", легиона "Свобода России", а также Сибирского батальона подобрались к пустому ядерному хранилищу в Белгородской области РФ. Об этом пишет издание Newsweek.

По словам журналистов, во время прошлых рейдов российские добровольцы уже подходили к ядерному хранилищу "Белгород-22" (в/ч 25624 12 главного управления ВС РФ). Тогда оккупанты решили эвакуировать с объекта ядерные боеприпасы. Также российские военкоры распространяли информацию о том, что снарядов на объекте не было и до рейда.

Теперь же, как сообщил исследователь под ником Intelschizo, есть два направления продвижения добровольцев к "Белгород-22".

"Оба направления наступления от Козинки и Горьковского находятся в 10 милях (примерно в 16 километрах, — ред.) от склада", — говорится в сообщении.

Наступление добровольцев в Белгородской области Фото: Intelschizo/X

Местонахождение "Белгород-22" Фото: Intelschizo/X

Intelschizo сказал журналистам, что нет никаких доказательств того, что направления "сближаются".

При этом аналитик и исследователь российского ядерного оружия Павел Подвиг рассказал журналистам, что ядерный объект очень строго охраняется. Там находится целый гарнизон.

"Я сомневаюсь, что они попытаются добраться до этого места", — сказал он.

Ранее сообщалось, что РДК и ЛСР уничтожили российскую РЭБ "Житель". На фото с моментом уничтожения российской техники замечен беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Российские добровольцы поразили технику врага в районе поселка Красная Яруга Белгородской области.

Также в РДК рассказали, когда планируют остановиться в РФ. Бойцы заявили, что пока у них все идет по плану и есть успехи, поэтому сворачиваться они не собираются.